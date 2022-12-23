Uykusuzluğun doğal ilacı bitki çayları

Bitki çayları tek bir yönüyle değil, sahip oldukları sayısız özellikle sağlık konusunda birçok açıdan destekler. Örneğin; büyük bir kısmı güçlü birer antioksidan kaynağıdır, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir, mide, bağırsak ve kalp sağlığı için iyidir. Sağlıklı bir uyku düzeni için de bitki çaylarının faydalarını es geçmemek gerekir. Bazı bitki çayları rahat bir uyku sağlamanın yanında stresi ve kaygıları azaltmada da yardımcı olur.

KEDİ OTU ÇAYI

KEDİ otu, yatıştırıcı, uyku artırıcı antioksidanlar açısından zengin bir içeriğe sahip. Yaygın olarak melisa otuyla birlikte harmanlanarak kullanılan bu bitki, kalp ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına da iyi geliyor. Ayrıca beyin işlevlerinin dengelenmesinde, stres, korku gibi yoğun duygularla baş etme konusunda da iyileştirici gücüyle uyku kalitesini pozitif yönde etkiliyor.

LAVANTA ÇAYI

RENGİ, kokusu ve aromasıyla kendine has bir büyüye sahip lavantalar günümüzde çok geniş bir kullanım alanına sahip. Deterjanlardan parfümlere, esansiyel yağlardan kremlere kadar birçok ürün içeriğini bu zarif ve güzel kokulu bitkiyle zenginleştiriyor. Lavanta çayının faydalarının başında tadı, kokusu ve içeriğindeki bileşimlerle uyku kalitesini artırması geliyor.

PAPATYA ÇAYI

DÜZENLİ olarak papatya çayı içmenin endişe, kaygı, stres gibi duyguları sakinleştirerek insanı rahatlattığı, böylece uykuya dalmayı kolaylaştırdığı biliniyor. Sağlık ve kozmetik dünyasında kendine geniş bir yer bulan papatyalar, kadınlar için çok can sıkıcı hale gelebilen adet sancılarını da azaltıyor.

LİMON OTU ÇAYI

LİMONA benzer ekşi bir tadı olan limon otu, küçük bir çalı bitkisidir. Canlandırıcı, ferah bir tadı olması sebebiyle sevilen çaylar arasında yer alan bu bitkinin faydaları azımsanamayacak kadar fazla. Stresi ve gerginliği gidererek, gevşemeye, rahatlamaya yardımcı olduğu için uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Mide kramplarına ve hazımsızlığa iyi gelir.

MELİSA ÇAYI

MELİSA otu, yüz yıllardır şifa amacıyla kullanılıyor. Oğul otu olarak da bilinen bu bitki, özellikle kaygı bozukluklarının tedavisinde, stresin azaltılmasında etkili bir yardımcı. Yatıştırıcı, sakinleştirici gücüyle uykusuzluğa da iyi gelen melisa otu, mide bulantısına, hazımsızlığa, ağrılara karşı da oldukça etkili.

PASSİFLORA ÇAYI

MOR renkli çiçeklere sahip passiflora bitkisinin yenilebilir meyveleri de vardır. Ancak çayı, kurutulmuş çiçeklerinden demlenir. Ruhsal sıkıntılara, sıkıntılardan kaynaklanan uykusuzluklara iyi geldiği bilinen passifloranın zihni sakinleştirici, endişeleri azaltıcı özellikleri olduğu da biliniyor.

KEKİK ÇAYI

KEKİK, antioksidanlar açısından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Bu bitkinin çayını ister taze dallarıyla ister kurutulmuş haliyle bile demleyebilirsiniz. Yatmadan önce içilen bir bardak kekik çayını biraz balla tatlandırmak mide ve uyku sorunları için birebir.