Çene ve enseden alınan kıllarla daha başarılı ekim

Yasemin Gülgör Clinic Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, ense ve çene altı sakal bölgesi dışında vücut kıllarından saç ekimi yapılıp yapılamayacağı yönüne soruların sık geldiğini belirterek, "Vücut kıllarından alınarak yapılan saç ekimi sağlıklı ve uzun ömürlü olmuyor" diye konuştu. Saç ekimi yaptıracak kişilerin, operasyon öncesi tercih edecekleri merkezi mutlaka araştırmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Yasemin Gülgör, "Saç ekimi mutlaka uzman kontrolünde ve steril ameliyathane ortamında yapılması gerekir" dedi.

UZUN ÖMÜRLÜ OLUYOR

Saç ekimi yaptıracak kişilerin en çok sorduğu sorulardan birinin de vücut kıllarından saç ekimi yapılıp yapılmayacağı olduğunu ifade eden Yasemin Gülgör, "Vücut kıllarından yapılan saç ekimi sağlıklı ve uzun ömürlü olmuyor" dedi.

Bacak ve vücut kıllarından saç ekimi yapılması durumu hakkında bilgiler veren Gülgör, "Ensede ve çene altında yeterli saç olmaması ya da hekim tarafından uygun görülmemesi durumunda bacak ve vücut kıllarından saç ekimi uygulanabilir. Ancak günümüzde pek tercih edilmeyen bu yöntemle de saç ekimi yapılabilir, fakat sağlıklı ve uzun ömürlü olmuyor. Genelde ense ve çene altını tercih ediyoruz. Ense bölgesi dışında saç kaynağı olarak çene altı sakal bölgesi tercih edilebilir" diye konuştu.

EKİP TECRÜBESİ ÖNEMLİ

Saç ekimini yapacak olan ekibin bu alandaki tecrübesi ve tekniğinin önemli olduğunu vurgulayan Yasemin Gülgör, "Ekibin tecrübesi kadar nakil yapılacak kılların kökleri de çok önemli. Nakil yapacak ekibin bilgi ve becerisi işte tam da burada ortaya çıkıyor. Bilgi ve becerisi olmayan ekip köklere zarar vererek ekilen saçların çıkmasını engeller" şeklinde konuştu.

SAÇ YAPISI DEĞİŞMİYOR

SAÇ ekimi yaptıracak kişilerin, ekim sonrası çıkacak saçların düz mü, kıvırcık mı olacağı yönünde de çok soru olduğunu kaydeden Gülgör, "Saç ekimi operasyonu ile saç yapısının değişmesi beklenen bir durum değildir. Bu nedenle kıvırcık saçlı bir hastaya yapılan saç ekimi operasyonu sonucunda çıkan saç yine kıvırcık olur. Ekilen saçlar hastanın kendisinden alınmıştır" dedi.

TUTMAMA İHTİMALİ OLDUKÇA DÜŞÜK

DENEYİMLİ bir ekip ve doğru yapılan saç ekimi operasyonu sonrası saç dökülmesinin pek karşılaşılan bir durum olmadığın söyleyen Yasemin Gülgör, "Yıllardır bize gelen hastalarımıza hemen hemen tamamında saç ekiminde ekilen saçlar kalıcı olmaktadır. Ekilen saçlarda tutmama diye bir ihtimal çok düşük. Bu alanda ekibimizin bilgi ve becerisi son derece yüksek. Biz ense ve çene altı bölgesinden alınan kılları kullanarak saç ekimi yapmaktayız. Bu saçlar sağlıklı ve kalıcı olmaktadır" dedi.