Çiğli’de farklı bir özel eğitim merkezi

ÇİĞLİ'DE , farklı bir eğitim anlayışıyla eğitim öğretim hayatına başlayan Özel Yaşam Çiçeğim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi özgün eğitim uygulamaları ve etkinlikler ile eğitime başlıyor.

ÇAĞDAŞ VE KALİTELİ

ULUSLARARASI standartlarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit eden merkezde, her ihtiyaca özel ve kişiselleştirilmiş eğitim programları uyguluyor. 30 yıla yakın tecrübesi bulunan kurucu müdürler Hasan Karapınar ve Alphan Çelikel; İzmir'e yakışan çağdaş ve kaliteli bir merkez kurma hedefi ile harekete geçtiklerini belirtti. Eğitim sürecini sosyal etkinlikler ile de destekleyen okulda, öğrencilerin sosyal iletişim ve becerilerini geliştirmek için kurum içi etkinlikler, doğayı ve hayvanları korumaya yönelik çalışmalar, bilinçli tüketime yönelik etkinlikler ve hem öğrenciler hem de velileri için alanında uzman eğitmenlerin verdiği seminerler düzenleniyor. Merkez hakkında bilgi veren kurucu müdür Hasan Karapınar, "Gelen her öğrencimizin ihtiyacının farklı olduğunu biliyoruz. Öğrencimizin seviyesini ve ihtiyacını ölçüp değerlendirdikten sonra en uygun eğitim programını belirliyoruz. Bununla da yetinmiyor, belirli aralıklar ile öğrencimizin kat ettiği aşamayı takip ederek gerekirse eğitim programına eklemeler yapıyoruz" dedi.

DESTEK PROGRAMLAR

Özel ihtiyaçlara özel imkanları olan tesis inşa etmek için yola çıktıklarını belirten Çelikel, "Merkezimizde her ihtiyaca yönelik çözüm üretmeye çalıştık. 1000 m2 kapalı alanı olan kurumda çalışma odaları ile tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik bölümler bulunuyor. Zihinsel yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, bedensel yetersizliği olan bireyler için destek programları hazırladık" dedi.

'SEVGİ VE GÜVENLE GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

Kurumun eğitim olanakları hakkında bilgiler veren kurucu müdürler Hasan Karapınar ve Alphan Çelikel, "Merkezimizde öğrencilerimizi sevgi ve güvenle geleceğe hazırlıyor, hayata çok yönlü bakmalarına yardımcı oluyoruz. Biliyoruz ki sevgi varsa engel yoktur. Aktif eğitim ve çoklu zeka sistemi ile özgüveni arttırma, bilgi ve becerilerini geliştime, etkin iletişim ve sosyalleşme, doğru dil kullanımı, bedensel ve duygusal gelişim olanakları sunuyoruz. Öğrencilerimizin kısıtlılığı nedeniyle geri kalmamaları için bir yandan da akademik eğitime hazırlıyoruz" dedi.