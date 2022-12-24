Ege Üniversitesi akademisyeninden büyük başarı

EGE Üniversitesinin alanlarında uzman akademisyenleri, yurt dışında katıldıkları etkinlikler ve aldıkları görevlerle üniversiteyi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğba Türk; Mısır, Hindistan ve İtalya'da diş hekimliği alanında düzenlenen önemli kongrelere davet edilerek bu kongrelerde ana konuşmacı olan ilk Türk diş hekimi oldu.

TEMSİL ETTİ

BAŞARILI akademisyeni tebrik eden EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Ersin, "Doç. Dr. Tuğba Türk hocamız, dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen ve diş hekimliği alanında öneme sahip etkinliklere konuşmacı olarak davet edilerek üniversitemizi ve fakültemizi başarılı bir şekilde temsil etti. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Başarılı akademisyen Doç. Dr. Tuğba Turk, İtalya La Sapienza (Rome) Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Brüksel De Libre Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde rejeneratif endodonti ve diş kök hücreleri konularında misafir öğretim üyesi olarak ders veriyor.