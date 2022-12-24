Gece diş sıkmak baş ağrısı nedeni

Sabah uyanıldığında hissedilen çene ve baş ağrısının nedeni geceleri yaşanan diş sıkma (Bruksizm) olabiliyor. Diş Hekimi Gülenay Tutar, bu durumun ana nedeninin stres kaynaklı olduğunu belirterek, "Türkiye'de yaşayan insanların yarısı bu sorunla karşılaşılıyor" diye konuştu.

BOTOKS TEDAVİSİ

"Genellikle yanında yatan kişi, eşi, kardeşi fark ediyor ve söylüyor. Ya da hasta uyandığında şakak bölgesinde, alın bölgesinde ve boynuna vuran ağrılar hissediyorsa, dişlerinde düzleşme ya da minik çatlaklar varsa, yanakta tam dişlerin kapandığı yer hizasında beyaz çizgi varsa bruksizm hastası olabilir. Genelde diş sıkması sonrası hastanın yüzünün kareleştiği görülür" diyen Dt. Tutar, bruksizm tedavisinde botoks uygulamalarından yararlanıldığını kaydederek, "Ortalama beş dakika süren bir işlem. En fazla üç nokta olacak şekilde uygulanır. Ortalama 10 günde hasta etkisini görmeye başlar. Genelde altı ayda bir yapılması öneriliyor. Ancak düzenli tedavi ile yılda bir uygulama da yeterli olabiliyor. Botoks uygulaması sonrası yeme, içme ve konuşmada hiçbir sıkıntı olmuyor. Ayrıca bu uygulama estetik amaçlı da yapılabilmektedir" dedi.

Başlangıç aşamalarında dileyen hastalara şeffaf diş plağı tedavisi uygulandığını belirten Dt. Gülenay Tutar, "Bu şeffaf plaklar kişinin ağız yapısına göre özel olarak hazırlanmaktadır. Hasta bunu gece yatarken takıyor ve sabah çıkarıyor. Hastanın sıkma derecesine göre yumuşak ve sert olarak hazırlanabiliyor. Hasta bu plakların temizliğini de kendisi yapabiliyor. Üzerinde delikler ve deformeler olana kadar da kullanabiliyor" dedi.