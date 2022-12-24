‘Her 5 kadından 1’inde HPV virüsü bulunuyor’

HPV virüsü rahim ağzı kanserinin nedeni. HPV virüsünün Türkiye'de 5 kadından birinde saptandığını belirten Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Kadınlarda en sık görülen 4 kanser tipinden biri olan rahim ağzı kanseri diğer kanser tiplerinden farklı olarak önlenebilir bir kanser türüdür. Rahim ağzı kanserinin yüzde 90 oranında sebebi yüksek riskli HPV16 ve 18 virüsleri olup bu virüslere karşı aşı mevcuttur" dedi. Genital siğillerin genellikle HPV 6 ve 11 ile ilgili olduğunu söyleyen Op. Dr. Gürbüz, "Bunlar düşük riskli kanser tipleri olmakla beraber genital siğili olan herkes HPV DNA testini yaptırmalıdır. Diğer HPV yüksek riskli tipleri; HPV 31-33-36-45-51-52- 56-58-59-66 ve 68 dir. Araştırmalara göre Türkiye de genç kadınlar arasında HPV görülme sıklığı yüzde 20 civarındadır. Yani 5 kadından 1 inde HPV saptanmaktadır" diye konuştu.

YÜZDE 20 ORANINDA VAR

"HPV testinin pozitif olması rahim ağzı kanseri olduğunuz anlamına gelmez. Rahim ağzı kanser oluşma riskini gösterir" diyen Op. Dr. Gürbüz, "Bu risk yüksek riskli HPV tiplerinde daha fazla olup ileri inceleme için colposkopi gereklidir. Colposkopi rahim ağzının mikroskopla yaklaşık 40 kat büyütülmesi ve riskli bölgelerden parça alınarak incelenmesi işlemidir. Rahim ağzı kanseri HPV aşılarının yapılması ve HPV taramalarından sonra dünyada büyük ölçüde azalmıştır. Ülkemiz de de yakın zaman da HPV aşılarının rutin aşı protokolüne girmesi beklenmekte" dedi.