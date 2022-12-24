İdrar kaçırma sorununa konforlu tedaviler

Sosyal hayatı kısıtlayan en önemli sorunlardan biri idrar kaçırma problemidir. Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Muhammet Yaytokgil, "Pek çok nedene bağlı olan idrar kaçırmanın 21. yüzyıl teknolojisiyle artık nerdeyse tüm tiplerinin tedavi edilebilir olduğunu biliyoruz" dedi.

KADIN ANATOMİSİ

Kadınların idrar kaçırma konusunda erkeklere oranla daha şanssız olduğunu belirten Opr. Dr. Muhammet Yaytokgil, kadınlarda idrar kaçırma tiplerinin genellikle 4 başlık altında toplandığını belirtti:

● STRES TİPİ: Bu hastalar, öksürme, hapşırma, gülme ve ıkınma gibi karın içi basıncını artıran eylemlerde idrarlarını tutamazlar ve değişik oranlarda idrar kaçırırlar. Bu tip idrar kaçırma tedavisi günümüzde oldukça etkili bir şekilde yapılmaktadır. Uygun ve güçlü tedavi yöntemi orta üretra askı ameliyatları adı verilen ve yaklaşık olarak 30 dakika süren bir ameliyattır. Ameliyat başarısı yüzde 95 civarındadır.

BOTOKS DA KULLANILABİLİR

● SIKIŞMA TİPİ: Bu hastalık genelde aşırı aktif mesane adı verilen bir hastalığın bileşenidir. Hasta idrar açısından hiçbir sorunu yokken aniden idrar yapma isteği hisseder, öyle ki koşturarak tuvalete yetişme isteğiyle bazen idrarını tutamayabilir. Bu hastalarda temel tedavi yöntemi ilaçla tedavidir. Bazı hastalarda botilinum toksin (botox) kullanılabilir. Bundan fayda görmeyen hastalar Sakral Stimulatör veya halk arasında mesane pili olarak adlandırılan yan etkisi olmayan birtakım cihazlar yardımıyla tedavi edilebilmektedir.

● KARIŞIK TİP: Buradadiğer iki tip idrar kaçırma aynı anda aynı hastada görülmektedir.

● TAŞMA TİP: Bu tipte ise, mesane kasında kasılma bozukluğu söz konusu olur. Tedavisinde temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) kullanarak, gün içinde belli saatlerinde kendi mesanelerini boşaltması, uygun hastalarda ise mesane pili kullanımı yeterli olmaktadır.

NORMAL BİR DURUM

OPR. Dr. Muhammet Yaytokgil, "Kadınlarda görülen idrar kaçırma tiplerinin neredeyse tamamının güncel bilimin gösterdiği yöntemlerle tedavisi mevcut. Önemli olan husus idrar kaçırmanın normal bir durum olmadığını bilmek ve tedavi için üroloji uzmanı hekimlere başvurmaktır" diye konuştu.