İzmir cazibe merkezi olacak

2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan ve 2020 yılı Mart ayında ülkemizde görülmeye başlayan korona virüs başta sağlık sektörü olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkiledi.

DEĞERLENDİRDİLER

2022'deki normalleşme hareketleriyle yatırımlara devam eden özel sağlık sektörü gelecekten umutlu. Hepsinin ortak bir hedefi var: İzmir'i sağlık turizminde cazibe merkezi haline getirmek. İşte sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri:

Ekol Sağlık Grubu Yön. Krl. Bşk. Opr. Dr. Mehmet Baz:

2021 yılı sonunda İzmir'in yarımadaya açılan kapısı Balçova'da Ekol Balçova Tıp Merkezi'ni hayata geçirdik. Bu yılın ortalarında ise kuzey İzmir bölgesinde sağlık hizmeti veren Özel Sada Hastanesi'ni satın alarak Ekol Sağlık Grubu bünyesine kattık. Yılbaşından hemen sonra Çiğli kampüsümüzde Kadın Hastalıkları ve Doğum hastanemizi açıyoruz. Seyrek bölgesinde üniversite kurma çalışmalarımız devam etmekte.

Tınaztepe Sağlık Grubu Yön. Krl. Bşk. Dr. Mehmet Bektur:

2018 yılında kurduğumuz ve 2020'de ilk öğrencilerimizi aldığımız İzmir Tınaztepe Üniversitesi ile ilgili önemli bir aşamayı tamamladık. Hastanelerimiz üniversitemizle afiliye olarak İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi olarak hizmet vermeye devam edecek. Galen Hastanemize radyasyon onkolojisi kliniği açarak önemli bir yatırıma imza attık.

Özel Gazi Hastanesi Yön. Krl. Bşk. Opr. Dr. Selim Amato:

PANDEMİ süresince özellikle büyüklerimizden evlerinde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça hastaneye gitmemelerini talep ettik. Bu yılın başlarında hayata geçirdiğimiz Gazi Evde Sağlık birimimizle hastane doktorlarımız ve hemşirelerimiz hastalarımızın evlerinde sağlık hizmeti vermeye başladık. Hastalarımız evlerinde tahlillerini yaptırabildiler, muayene oldular ve ilaçlarını yazdırabildiler.

Özel Akut Kalp Damar Has. Yön. Krl. Bşk. Doç. Dr. Necmettin Yakut:

BU süreçte hastanemizde büyüme faaliyetlerini sürdürdük. Yeni teknolojileri takip ederek hastanemize getirdik. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha fazla kullanılmaya başlanan kapalı yöntemle kalp ameliyatı hastalarımız tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Yurt dışından gelen hastalarımız bu yöntemi tercih ediyor. İzmir gelecekte önemli bir sağlık turizmi merkezi olacaktır.

Özel İzmir Can Hastanesi Yön. Krl. Bşk. Opr. Dr. Muzaffer Keskiner

SALİHLİ'DE başlattığımız sağlık hizmetlerimizi İzmir'in Mavişehir Çiğli bölgesindeki Can Hastanesi ile taçlandırdık. Başta bölge halkı olmak üzere sağlık turizmi ile de bir çok ülkeye hizmet veriyoruz. Halkımızın teveccühü bizleri bölge de yeni yatırımlara zorluyor. Yarımada başta olmak üzere gelecekte İzmir'in farklı bölgelerinde hastanelerimizin sayısını artırmayı planlıyoruz.

Batı Anadolu Central Hospital Yön. Krl. Bşk. Opr. Dr. Özer Gürbüz:

İZMİR'İN ilk özel hastanelerinden biri olma özelliğini taşıyan hastanemiz sağlık turizminde Çeşme Çiftlikköy'deki otelimiz ile hastalarımıza konaklama imkanı sağlıyor. Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında gelen ara eleman sıkıntılarını giderme konusunda başlattığımız eğitim seferberliği ile okul sayımızı 4'e çıkararak Türkiye`nin gelecekteki sıkıntılarına çözüm üreteceğimizi düşünüyoruz.

Özel EMOT Plus Hastanesi Yön. Krl. Bşk. Prof. Dr. Sait Ada:

İZMİR'DE El Mikro Cerrahi Ortopedi ve Travmatoloji alanında 30 yıldır hizmet veren bir sağlık kuruluşuyuz. Bu yılın başlarında Özel Atakalp Hastanesi'ni de bünyemize katarak Özel EMOT Plus Hastanesi'ni oluşturduk. EMOT Plus Hastanesi bünyesinde omurga hastalıkları, rekonstrüktif cerrahi ve fizik tedavi alanındaki hizmetleri nicelik ve nitelik olarak büyütmeyi amaçladık, Omurga Sağlığı Merkezi kurduk.

Atagöz Tıp Merkezi Yön. Krl. Bşk. Opr. Dr. Mehmet Helvacıoğlu:

2021 yılında Efes KBB Tıp Merkezi'ni bünyemize kattık. Bayraklı, Gaziemir ve Hatay'da bulunan merkezlerimizi de buraya taşıyarak kısa süre sonra Atagöz Tıp Merkezi olarak hasta kabulüne başladık. Atagöz olarak her zaman yeni teknolojiyi İzmir'e getiren ve ilk kullanan merkezlerden birisi olduk. Adeta bir devrim yaşatarak hata payını sıfıra indiren Argos ve Verion adlı iki teknolojiyi İzmir'e getirdik.

Anadolu Cerrahi Yön. Krl. Bşk. Prof. Dr. Serdar Kaçar:

PANDEMİ dönemi bizim için yatırımların olduğu bir dönem oldu. A Sınıfı Sağlık Turizm Acentesi yatırımımız olan Odin Clinic'i kurduk ve Sağlık Bakanlığından Sağlık Turizm Yetki Belgemizi aldık. İzmir dışında, 6 şehirde 7 ayrı noktada hizmet veriyoruz. Hedefimiz hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti vermek amacıyla yurt dışında temsilcilikler açmak için çalışmalarımızı da başlattık.

CK Klinik Kurucusu Op. Dr. Cem Karas:

CK Klinik olarak 2 farklı muayenehanede 5 yıldır Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas ile hizmet vermekteyiz. Özellikle baş boyun cerrahisi, burun estetiği, yüz estetiği alanında hasta potansiyelimiz bulunuyor. Duesseldorf'taki kliniği pandemi döneminde ötelemiştik. 2023 yılı itibariyle bu kliniğimizi hizmete açıyoruz. Hem sağlık turizmi açısından hem de yurt dışındaki hastalarımız açısından Almanya'da da bir kliniğimiz var.

Sağlık Turizmi Geliştirme Merkezi Kurucusu Cemaleddin Saraç:

2020 yılında Türkiye'nin sağlık ve turizm hedefleri doğrultusunda, sağlık turizmi alanında sağlık organizasyonları ve sağlık kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla çıktığımız bu yolda pandemi dönemine rağmen büyüyerek eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Amacımız ülkemizi dünyada sağlık turizmi açısından önemli bir merkez haline getirilmesinde bizimde katkımızın olmasıdır.