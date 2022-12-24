Kanser tedavisinde radyoterapi kullanımı

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş, etkin kanser tedavi yöntemlerinden birisi olan radyoterapi yöntemi hakkında önemli bilgiler verdi.

DENEYİM VE TECRÜBE

Prof. Dr. Alıcıkuş, radyoterapinin sadece uygulandığı yeri etkileyen lokal bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, "Radyoterapi uygulamalarında temel amaç, tümörün etrafındaki sağlıklı dokuları en iyi şekilde koruyarak tümöre en yüksek öldürücü radyasyon dozunu vermektir. Güncel teknolojiye sahip tedavi sistemi ile hastalıklı dokuların yüksek hassasiyet ve doğruluk ile vurulup yok edilmesi sağlanırken, uygulanan radyasyonun hedef bölge çevresinde bulunan sağlıklı dokulara zarar vermesi engellenir. Radyoterapi uygulamalarında güncel teknolojik sistem alt yapısı ve deneyimli ekip en az yan etki ile kanser tedavi başarısının artmasında önemli bir rol oynar" dedi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde kullanılan sistem hakkında konuşan Prof. Dr. Alıcıkuş, "Kliniğimizde güncel teknoloji ile donatılmış sistem ve konusunda akademik deneyim ve tecrübeye sahip doktor liderliğinde medikal fizik uzmanı ve radyoterapi teknikerlerinden oluşan ekiple tedavileri yürütüyoruz Tedavi öncesi hastalıklı hücrelerin tomografi eşliğinde yüksek hassasiyetli 6 boyutlu tedavi masası ile hedef alınması ve tedavi sırasında kişiye özel uygulanan Türkiye'de ilk olan vücut yüzeyi takip sistem" ile hastalıklı dokunun hedeften sapmadan vurularak tedavisi sağlanmakta" dedi.