Lazer teknolojisiyle kadınların kabusuna son

İdrar kaçırma sorununda vajina içinde, idrar kanalı etrafında yer alan kollajen yapının güçsüzleşmesi sorumlu tutuluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, "Bu durumda öksürük, gülme, hapşırma gibi durumlarda karın içi basıncının artmasıyla idrar kaçırma görülmekte. En önemli faktör genetik olarak bağ dokusunun iyi olmamasıdır. Ayrıca doğumlar, ilerleyen yaş, aşırı kilo, menopoz, sigara bağımlılığı ve bazı hormonal yetersizlikler de bağ dokusu zayıflığını hızlandıran sebeplerdir" dedi.

DESTEK SAĞLANIYOR

Şimdiye kadar tedavide kegel egzersizi (idrar yolu güçlendirici egzersizler) medikal ve cerrahi tedavi gibi alternatiflerden yararlanıldığını kaydeden Op. Dr. Karas, "Teknolojinin ilerlemesi ile bu alanda da gelişmeler oldu. Fraksiyonel CO2 lazer tedavisi idrar kaçırma ve vajinal rejuvanasyonda (gençleştirme) dikkat çekici bir başarı yakaladı. Fraksiyonel CO2 lazerler cildin hem üst ve hem alt tabakalarında etkili olmakta. Fraksiyonel lazer sistemlerinde lazer ışığı cilde mikroskopik kolonlar halinde gönderilir.

KİMLERE YAPILAMAZ?

Bu bölgelerdeki esas hedef sudur. Yani kollajen, kan damarları, keratinositler gibi su içeren yapılar kontrollü bir şekilde hasara uğrarlar. Termal hasar oluşan bölgenin hemen yanındaki sağlam bölgelerdeki canlı hücreler, hasarlı alana göç ederek buradaki onarım mekanizmasını uyarırlar. Böylece bu minik kolonların gönderildiği alanlarda doku yenilenir. İdrar kaçırmada idrar kanalı boynu ve çevresi alanı tedavi ederek, vajinal duvarın kalınlığını arttırır. Bu sayede, orta üretranın alt kısmından daha iyi destek sağlanır. Sonuç olarak, SUI semptomları ciddi oranda azaltarak, idrarın daha iyi kontrolü sağlanır ve uzun vadeli idrar tutabilme sağlanmış olur" dedi.

Lazer tedavisinin bazı durumlarda yapılamayacağını söyleyen Op. Dr. Çiğdem Karas, "Rahim ağzı / vajina dokusunda kanser veya kanser öncüsü hücre varlığında vajinal lazer tedavisi yapılmamalıdır. Bu nedenle lazerle tedavi yaptıracak hastaların son 1 yıl içinde PAP smear testi sonuçlarının normal olması önemlidir. Yapılması için doğumdan sonra en az 3 ay süre geçmesi önerilir" diye konuştu.

BASARILI SONUÇLAR ALINIYOR

LAZER tedavisinin önde gelen faydalarından birinin de çok kısa bir sürede tamamlanması olduğunu söyleyen Op. Dr. Karas, "İşlemin kısa sürmesi, cerrahi bir kesi veya dikiş işleminin olmaması, hastalar için son derece kolay tolere edilebilir olması, anestezi gerektirmemesi, hafif- orta düzey stres üriner inkontinens ve mikst tipteki idrar kaçırmalarında oldukça başarılı olması ve aynı seansta boylu boyunca vajinal sıkılığın da sağlanabilmesi gibi avantajlı yönleri var. Aynı gün içinde hastanın kendi günlük hayatına devam edebilmesi de işlemin en önemli avantajları arasındadır" dedi