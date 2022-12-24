Mide balonu ile obeziteden kurtulun

Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Türker Karabuğa, obezite ile savaşta cerrahiden sonra etkili yöntemlerden biri olan mide balonu hakkında bilgiler verdi. Opr. Dr. Karabuğa, "Cerrahi operasyona kilosu veya sağlık sorunu sebebiyle uygun görülmeyen hastalar için mide balonu yöntemi uygulanabilmektedir" dedi.

"Mide balonu yönteminde, balon endoskopik veya oral yolla mideye yerleştirilmektedir" diyen Opr. Dr. Karabuğa, "Endoskopi yoluyla uygulanan balonların 6 ay ve 1 yıl süreler ile midede kalabilen seçenekleri vardır. Endoskopik balonlar sıvı veya hava yoluyla şişirilebilirler. Diğer seçenek ise yutulabilir mide balonlarıdır ve aslında ileri sistem teknoloji ile geliştirilmiş, tıp dünyasının uyguladığı konforlu ve güvenli balon çeşidi de budur" dedi.

HASTAYA AVANTAJ SAĞLIYOR

Opr. Dr. Karabuğa, "Yüzlerce hastamdan aldığım geri dönüşler ve deneyimler ışığında söyleyebilirim ki midede yaklaşık 4 ay kalan yutulabilir mide balonundan alınan kilo kaybı, 6 ay veya 1 yıllık endoskopik yolla uygulanan mide balonlarından farksız hatta daha iyi. Yutulabilir balonun yerleştirilme esnasında endoskopiye gerek duyululmuyor, balon yavaşça eriyerek dışkıyla atılıyor. Gözlemlediğim bir avantaj da balonun kendiliğinden atılmasıyla hastada plasebo etkisi devam edebiliyor, çünkü her zaman hasta balonu dışkıladığını fark edemeyebiliyor ve etki süresi uzuyor" dedi.