Uyku apnesi, kalp krizini tetikleyebilir

GÜNÜMÜZDE sıkça görülen uyku apnesi, uyku kalitesini düşürüyor. Kaliteli uykudan mahrum kalanlar gün içinde farklı olumsuzluklar ile karşı karşıya kalıyor. Özellikle risk grubunda bulunan bireyler için tedavisinin büyük önem taşıdığı uyku apnesi, farklı rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor.

ÖLÜMCÜL SONUÇLARI VAR

Uykuda solunum kesilmesinin yanı sıra panik atak ve kalp krizi rahatsızlıklarını tetikleyen uyku apnesi, dikkat edilmediği ve tedavi edilmediği sürece hastaları ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Çocuklarda da görülebilen uyku apnesinin tedavi edilmesinin gerekliliğinden bahseden Prof. Dr. Fatih Oğhan, "Uyku apnesinin belirtileri sabah uykuya doyamadan yorgun kalkmak, gün içerisinde uyku hali, konsantrasyon bozukluğu, uykuya meyil ve baş ağrısı şeklinde olabilir" diye konuştu.

Uyku apnesinin önemli bir hastalık olduğunu ve ölümcül sonuçlar oluşturabildiğini söyleyen Prof. Dr. Oğhan, "Dikkat edilmediği takdirde panik atak gelişmesi, uykuda solunum durmasından sonra geçirilen kalp krizleri, hatta uyku sırasında ölümler bile meydana gelebilir. Bu yüzden uykunun çok kaliteli olması ve uyku apnesinin tedavisiyle geciktirmeden ilgilenilmesi gerekiyor" dedi.