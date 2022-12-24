Yürümeniz bozulduysa dikkat!

Özellikle 50 yaşlarından itibaren sık görülen bir hastalık olan omurilik kanal daralması, doğuştan gelen nedenlerle olabileceği gibi travmalar, bel kayması ve bel fıtıklarının kireçlenmesi nedeniyle de olabiliyor. Özel İzmir Gazi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seymen Özdemir, 50 yaşlarından sonra yürüme güçlüğü ile görülen omurilik kanal daralmasının tedavi edilebilir bir omurga hastalığı olduğunu söyledi. Omurilik kanal darlığının nedenleri hakkında bilgiler veren Op. Dr. Özdemir, "Bel bölgesinde omurlar arasındaki eklemlerin kireçlenmesi sonrası kanal çapı azalır. Aynı şekilde yıpranan diskin kireçlenmesi de kanalda darlığa neden olabilir" diye konuştu.

TEDAVİSİ CERRAHİDİR

Omurilik kanal darlığının tedavi yönteminin cerrahi olduğunu söyleyen Op. Dr. Özdemir, "Kilolu hastaların ise fazla kilolarından kurtulması ilk yapılması gereken işlemdir. Kanal daralması operasyonunda birlikte bel kayması yoksa implant (vida) kullanmadan mikroskop eşliğinde yapılabilir. Mikroskop eşliğinde yaptığımız operasyon sonrası hastalar rahatlıkla yürüyebilirken çok ilerlemiş vakalarda cerrahi sonrası rehabilitasyon gerekebilir. Bu operasyon genellikle 50'li yaşlardan sonra yapılırken hastanın eşlik eden başka hastalığı yoksa üst yaş sınırı olmadan yapılabilir. Operasyon sonrası hastalar ertesi gün ayağa kalkabilir ve yapılacak kontroller sonrası yürüyerek taburcu edilebilir" dedi.