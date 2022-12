Kabızlıkta abdominal masaj

Kabızlık yani konstipasyon, bağırsak hareketlerinin zorlaşması ve azalması ile ortaya çıkar. Dünya'da da ülkemizde de oldukça sık görülen bir sağlık sorunudur. Danışanlarımın da en çok şikayet ettiği konulardan birisi aynı zamanda. Haftada 3'ten az tuvalete çıkma durumu kabızlık olarak tanımlanır.

POSALI BESİNLER

Kabızlık ve beslenme doğrudan birbiri ile ilişkilidir. Günlük olarak yeterli sıvı alınmadığında, posalı yiyecekler tüketilmediğinde tuvalete çıkmak zorlaşabilir. Ayrıca hareketsiz bir yaşam, uzun süreli uygulanan yağsız diyetler, kullanılan bazı ilaçlar veya sindirim sistemi hastalıkları da kabızlığa neden olabilir. Kabızlıkta oldukça hızlı etki sağlayan abdominal masaj yani karın masajı, bu soruna oldukça kolay bir çözüm sunuyor.

RAHATLATICI YÖNTEM

Masaj, 19. yüzyılın başlarından itibaren bir tedavi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1950'li yıllarda ise masaj ile tedaviler oldukça yaygınlaşmıştır. Bu yüzden masajın bilinçli bir şekilde yapıldığı takdirde rahatlama sağladığı bilinen bir gerçektir. Çoğu kişide rahatlamaya ve gevşemeye ihtiyacı olan bölgelerden biri ise karındır. Karın masajı çok eski çağlardan beri özellikle kabızlık yaşayan kişilere uygulanır. Karın masajı, karın ve bağırsak bölgelerine farklı hareketler ve farklı basınçlarla, acı vermeden, rahatlatıcı olacak şekilde yapılan masajdır. Karın masajını bu konuda uzman bir kişiden profesyonel bir destek alarak yaptırabilirsiniz. Spa merkezleri, wellnes otelleri ve medikal masaj terapistleri sizlere bu konuda yardımcı olabilir. Evde kendiniz de karın masajı uygulamayı deneyebilirsiniz. Karın masajı için hint, argan, hindistan cevizi, portakal veya lavanta yağı gibi aromatik yağlardan faydalanabilirsiniz. Sağ elinizin avuç içiyle kolon bölgenizde sağ taraftan başlayarak ters U şeklinde karnınıza baskı yaparak masaj yapabilirsiniz.

HER GÜN AYNI SAATTE

Bu hareketi parmak uçlarınızı kullanarak da tekrarlamalısınız. Her gün aynı saatte yaklaşık 10 dakika uygulayarak bağırsaklarınızın hareketlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu uygulamada dikkat edilmesi gereken tek nokta, acı duymayacak hareketlerde bulunmanızdır. Dışkılama hissi gelsin ya da gelmesin masajdan sonra her gün aynı saatlerde tuvalete gidilmelidir. Vücut fonksiyonları için düzen önemlidir. Tuvalete çıkma hissi yoksa bile her gün aynı saatlerde tuvalete gidip 10-15 dakika oturmak dışkılama düzenini sağlamak için faydalı olacaktır. Ancak gebeliğin ilk 3 ayında karın masajından kaçınılmalıdır. İkinci ve üçüncü trimesterlerde ise hamileyken kabızlık için yumuşak hareketlerle hafif bir karın masajı yaptırılabilir.

GÜNE ILIK SU İLE BAŞLAYABİLİRSİNİZ

KABIZLIK yaşamamak için güne bir bardak ılık su ile başlayabilir, dilerseniz içine elma sirkesi veya limon suyu ekleyebilirsiniz. Gün boyunca bol su ve kafeinsiz sıvılar içmeye özen göstermelisiniz. Diyetinizde taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar ve kurubaklagiller gibi yüksek lifli besinlere yer vermelisiniz. Düzenli olarak egzersiz yapmalı ve aktif olmalısınız. Prebiyotik içeren kefir, yoğurt gibi besinlerden yararlanabileceğiniz gibi, probiyotik tabletlerden de destek alabilirsiniz.

MAGNEZYUMDAN FAYDALANIN

MAGNEZYUM bağırsak kaslarını harekete geçiren bir mineraldir. Ispanak, marul, kereviz, taze fasulye, salatalık, fındık, badem gibi magnezyumdan zengin besinlere öğünlerinizde yer verebilir veya takviyelerden faydalanabilirsiniz. Ancak şiddetli karın ağrısı, iki haftadan fazla süren kabızlık, ishal ve kabızlık arasında sürekli geçişler, ani kilo kaybı veya dışkınızda kan fark ederseniz mutlaka bir hekime görünmelisiniz.