Mikropsavar soğan!

'Doğal antibiyotik' olarak da bilinen soğan, neredeyse tüm yemek ve salataların tamamlayıcı lezzet unsuru. Soğan aynı zamanda vücudun bağışıklık sisteminin de en önemli destekleyicilerinden. İlaçların bu denli yaygın olmadığı eski zamanlarda tedavi amaçlı kullanılan soğan, özellikle baş ağrısı, kalp hastalıkları ve ağız yaralarının iyileşmesinde çok etkili. Soğanın yaygın 5 faydası ise şöyle:

1- Bağışıklığı güçlendirir

Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan soğan, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplarla savaşır. Aynı zamanda kolejen üretimine, hücrelerin yenilenmesine ve demir emilimine yardımcı olur.

2- Antioksidan deposudur

Antioksidanlar, hücresel hasara yol açan kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalıkların engellenmesine yardımcı olan bir bileşendir. Antioksidan açısından oldukça zengin olan soğan, 25 farklı çeşit flavonoid ve antioksidan içerir. Kalp hastalıkları, kanser ve diyabete karşı koruyucu etkisi olan antosiyaninler ise özellikle kırmızı soğanda bol miktarda bulunur. Araştırmalar beslenmelerinde soğan ve sarımsak tüketen kişilerin, yumurtalık, bağırsak, gırtlak gibi bazı kanser türlerine yakalanma olasılığının daha az olduğunu gösterir.

3- Hücreleri korur

İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra hücreleri, serbest radikaller olarak bilinen moleküllerin verdiği hasarlara karşı korur. B9 ve B6 vitamini dahil olmak üzere B vitaminleri açısından zengin olan soğan, metabolizmanın düzenlenmesi, alyuvarların üretilmesi ve sinir sistemi için de önemlidir.



4- Gribe karşı savaşır

İçeriğindeki sulfosid ve allisin sayesinde doğal antibiyotik görevi görür. Nezle ve soğuk algınlığı ile boğaz iltihabının önlenmesinin yanı sıra, vücuttaki enfeksiyon ve mikroba karşı adeta bir savaşçı gibi mücadele eder.



5- Kalp hastalığı riskini azaltır

Soğan içerdiği antioksidanlar sayesinde trigliserid seviyesini düşürür ve kolesterolü düzene sokar. Aynı zamanda içerdiği bileşenleler yüksek kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur. İdrar söktürücü özelliğiyle, vücuttan toksinlerin atılmasına ve kanın temizlenmesine destek olur. Koroner damarlarda genişleme sağlayarak kalbi güçlendirir.