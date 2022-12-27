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Haberler Sağlık 65 yaş üstü mutlaka grip aşısı olmalı

65 yaş üstü mutlaka grip aşısı olmalı

27.12.2022

65 yaş üstü mutlaka grip aşısı olmalı
SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 65 yaş üstü erişkin yaş grubunda özellikle grip aşılarının bu sene çok önemli olduğunu belirtti. Yaklaşık 2 yıldır grip enfeksiyonu görülmediği için 65 yaş üstü grubunda hastaneye yatış ve ağır zatürre geçirme riskinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alper Şener, gribin diğer solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarından farklı olarak ölüm riski içerdiğine de dikkat çekerek, "65 yaş üstünde yandaş hastalığı olanlarda özellikle bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullananlarda, kanser, akciğer, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan grup ile sirozu olanlarda ölümcül riskle seyredebiliyor" dedi.
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