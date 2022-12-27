İnsülin direncinin çözümü zayıflamak

Bel çevresindeki aşırı yağlanmanın, insülin direncini beraberinde getirdiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Eray Albayrak, kadınlarda 80, erkeklerde 94 cm üzerindeki bel çevresinin, diyabet yatkınlığını artırdığına dikkat çekti. "İnsülin direnci probleminde birinci ve kalıcı çözüm zayıflamak" diyen Albayrak, "Zayıflamayla birlikte hormon seviyeleri düzene girer ve kanda insülin seviyesi normalleşir" uyarısında bulunan Albayrak, "İnsülin direncine sahipseniz, hareketli bir yaşamı benimsemeniz şart. Düzenli fiziksel aktivite ile örneğin her gün 35-45 dakika yürüme alışkanlığı, insülin direncini çabuk kırmaya yardımcı olacaktır. Spor yaparken kaslar ortamda olan şekeri kolayca kullanır. Bundan dolayı fazla insüline ihtiyaç duyulmaz" dedi. Albayrak, "Sağlıklı karbonhidratlara öğünlerimizde yeterli yer vermek gerekir. Sağlıklı karbonhidrat dediklerimiz; tam buğday, yulaf, çavdar ekmekleri, kepekli makarna, karabuğday, bulgur, kinoa, kurubaklagilleri önerebilirim" dedi.

KALSİYUM VE D VİTAMİNİ

Omega-3, kalsiyum ve D vitamininin insülin direncine karşı kalkan görevi yaptığına dikkat çeken Albayrak, somon gibi yağlı balıklar, ceviz ve keten tohumunun omega 3'ten zengin besinler olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Bu besinleri haftada 2-3 kereden daha az tüketiyorsanız omega 3 takviyesi almalısınız. Balık, yağsız et, kepekli un ürünleri, karaciğer, buğday tohumu, yumurta, kavrulmuş yer fıstığı, beyaz et, avokado, hurma, incir ve kuru erik çok önemli. Kalsiyumdan zengin beslenme karın

MEYVENİN KENDİSİNİ YEMEK EN FAYDALISI

ALBAYRAK, "Özellikle bitkisel stevia, sükraloz, aspartam gibi tatlandırıcıların kullanımı insülin direncini artırmaz. Beslenmenizde bunlara yer verebilirsiniz. Taze sıkılmış dahi olsa meyve suyu tüketmek kan şekerini hızlı yükseltir. Lif içeriği yüksek besinlerden olan meyvenin yeterli porsiyonda kendisini yemek, insülin direnci ile savaşınızda en yakın dostunuz, unutmamalısınız" dedi.