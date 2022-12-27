Salgın hastalıklar arttı bağışıklığınıza dikkat!

Uzmanlar kış aylarının gelmesiyle oldukça ağır geçirilen birçok farklı grip türünün salgına dönüştüğüne dikkat çekerek, hastalıklara yakalanmamak için bağışıklık sistemimizin çok güçlü olması gerektiğini söyledi. Bunun için nasıl yaşamamız ve neleri tüketmemiz gerektiğini anlatan ve bağışıklığımızı güçlendirmenin en önemli yolunun iyi uyku, sürekli egzersiz ve doğru beslenme olduğunu söyleyen doktorlar, "Bağışıklığın güçlü olması enfeksiyon riskini azaltıyor. Bunu destekleyen en güçlü mikrobesinler ise C, D vitaminleri, çinko ve magnezyumdur" dedi.

BOL BROKOLİ TÜKETİN

Peki bu vitamin ve mineraller hangi besinlerde bulunur? C vitamini deposu yiyecekleri şöyle sıralayabiliriz: Siyah frenk üzümü, kırmızı biber, kivi, yeşil dolmalık biber, portakal, çilek, papaya, brokoli, maydanoz, ananas, Brüksel lahanası, karnabahar, mango, limon, greyfurt, bezelye ve domates... Bunun dışında tüm meyvelerde ve yeşil yapraklı sebzelerde C vitamini bulunur.

TAHILLARI ES GEÇMEYİN

D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir. 'Güneş ışığı vitamini' olarak da bilinir. D vitamini aktif formuna dönüşürken iki aşamalı bir süreç geçirir. İlk olarak, karaciğerdeki kalsidiol depolama formunda oluşur. Sonra, böbreklerdeki aktif formuna dönüştürülür. D vitamini kalsiyumun normal emilimine, kas ve kemiklerin normal fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunur. Bu vitamini içeren besinler, yağlı balıklar, ton balığı, mantarlar, süt, portakal suyu, yumurta sarısı, tahıllar, sığır karaciğeri ve morina yağı olarak sıralanabilir.

MAGNEZYUM ÇOK ÖNEMLİ

Bağışıklığı takviye eden minerallerin başında gelen çinko kaynakları; kırmızı et, kümes hayvanları, yengeç ve ıstakoz gibi deniz mahsulleri, fasulye, fındık, kepekli tahıllar ve süt ürünleridir. Vücut ve beynin enerji santralı olan magnezyum deposu yiyecekler ise ıspanak, koyu yeşil yapraklı bitkiler, kinoa, badem, kaju fıstığı, Meksika fasulyesi ve soya fasulyesi olarak sıralanabilir.