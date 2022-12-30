Yorgunluğun sebebi B6 vitamini eksikliği

UZMAN Diyetisyen Canel Öner Sayar, "B6 vitamini eksikliğinde vücutta yorgunluk, halsizlik, bağışıklık sistemi zayıflığı ile enfeksiyon hastalıklarına sık yakalanma riski daha fazlalaşır" uyarısında bulundu. Sayar, B6 vitamininin, astım, otizm, kardiyovasküler hastalıklar, karpal tünel sendromu, diyabet, epilepsi, depresyon, böbrek taşı varlığı ve osteoporoz hastalıkları ve gebeliğe bağlı bulantı ve kusmada faydalı olduğunu söyledi.

KANSIZLIK YAPABİLİYOR

B6 vitaminin, yumurta beyazı, baklagiller, soya fasulyesi, kuruyemiş, tahıllar ve zenginleştirilmiş tahıllarda bol miktarda bulunduğunu aktaran Sayar, "B6 vitamini eksiliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimindeki azalmaya bağlı olarak kansızlık (anemi) gelişerek sürekli yorgunluk, halsizlik ve enerji düşüklüğü oluşur. Deri döküntüleri, dudaklarda çatlama, ağız ve dudakların çevresinde kuruluk ve dökülmeler yaşanır. Bağışıklık sistemi zayıflığı ile enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski yükselir" diye konuştu.

BESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

HAYVANSAL yiyeceklerin yüksek ısıda, özellikle sıvı olarak hazırlandığında moleküler piridoksine yıkılarak vitamin B6 değerinin yarısının kaybolduğuna işaret eden Sayar, "Sterilize edilmiş mamalarda vitaminin yüzde 50'sinin, kahvaltılık tahıl ürünlerinde yüzde 50 ila 70'inin kaybolduğu bildirilmiştir. Hayvanlar ve insanlardaki barsak bakterileri vitamin B6 yaparlar. Barsaklarda yapılan bu vitaminden insanlar yararlanamaz" açıklamasında bulundu.

HEM HAYVANSAL HEM DE BİTKİSEL BESİNLERDE VAR

HAYVANSAL içerikli B6 Vitamini içeren besinler arasında; böbrek, beyin, karaciğer, yumurta ve yumurta sarısı, kümes hayvanları, deniz ürünlerinin tamamı, süt ve süt ürünleri yer alıyor. Bitkisel içerikli B6 Vitamini içeren besinlere ise, birçok örnek sayılabilir. Bunlardan başlıcaları; avokado, muz, ıspanak, bezelye, yulaf, patates, kekik, toz kırmızı biber, kuru baharatların tamamı, havuç, ayçiçek yağı, sarımsak ve Koyu yeşil yapraklı tüm sebzeleri sayabiliriz.