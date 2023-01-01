3 adımda 2023’te sağlığınıza kavuşun

2023'ün ilk gününe herkesin yeni kararlar ile başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.

Öncelikle hepimiz için yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Yeni yıl kararlarınız arasına kendi sağlığınızı geliştirmeye yönelik maddeler eklemeniz bu yılı daha sağlıklı ve huzurlu geçirmenizi sağlayacaktır. Sağlıklı beslenme sadece kilomuzu değil vücudumuzun bütün sistemlerini etkiler.

Harvard Üniversitesi'nin sağlık bloğunda yayınlanan bir yazıya göre yalnızca 3 adımda sağlıklı beslenmeyi hayatınıza adapte edebilirsiniz.

1. Gerçekçi hedefler belirleyin:

Sağlıklı beslenmeye dair iddialı ve çok kısıtlayıcı diyetler uygulamak yerine gerçekçi hedefler belirleyerek başlangıç yapın. Yemeğe başlamadan tabağınıza alacaklarınızı, en sağlıklı alternatiflerden yana seçin. Örneğin patates kızartması yerine bol salata veya pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih etmeniz kan şekerinizin dengeli seyretmesine yardımcı olur.

DÜZENİNİZ OTURACAKTIR

2. Öğünlerinizi ve atıştırmalıklarınızı önceden planlayın: Günlük rutinlerinize göre yemek saatlerinizi belirleyin. Her gün aynı saatlerde öğün yapmanız hem sirkadyen ritminiz için olumlu etki sağlayacak hem de öğün atlamanızın önüne geçecektir.

Ne zaman ne yiyeceğiniz belli olduğu için diğer öğününüz konusunda stres yaşamaz ve yüksek kalorili atıştırmalık tüketimini de önlemiş olursunuz. İlk günler belirli saatlerde yeme düzenine tam uyum sağlayamazsanız telefonunuza hatırlatıcı eklemeyi deneyebilirsiniz.

3. Porsiyon boyutlarınızı azaltın:

Sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri de tabi ki de enerji dengesi. Günlük aldığımız enerji ve harcadığımız enerji eşit olduğunda kilomuz sabit kalır. Ama aldığımız enerji harcadığımız enerjiden fazla olursa kilo alımı ile karşılaşılır. İşte bu nedenle sağlıklı beslenmenin en temel adımlarından biri de porsiyon kontrolü. Porsiyon kontrolü sağlayabilmek için yemeğe başlamadan önce kendinize bir tabak hazırlayabilir ve öğünü sadece bununla tamamlamayı deneyebilirsiniz. Bu şekilde ortada bulunan yemeklerden daha fazla tüketmenin önüne geçebilirsiniz.

HASTALIKLARDAN KORUNACAKSINIZ

BESLENMENİZDE uygulayacağınız bu 3 adım ile daha fit bir bedene sahip olabilir ve hastalıklara karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Ayrıca tüm bu adımları aynı anda uygulamaya başlamanız gerekmez. Önce bir alışkanlığı kazanıp belirli bir süre o düzene alıştıktan sonra diğer adıma geçiş yapabilirsiniz.

Bu şekilde kazanılan alışkanlıklar hayatınıza entegre olarak ilerleyeceği için kolay kolay bunları terk etmeniz söz konusu olmaz. Emin olun sağlıklı beslenme akıllarda yer ettiği kadar zor değil. Mutlu ve sağlıklı yaşamı daha fazla ertelemeyin. 2023'ün hepimize bol sağlık getirmesi dileğiyle MUTLU YILLAR !