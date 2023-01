Turp ye turp gibi ol

Kış aylarının gözde sebzelerinden biri de turp. Siyahı ayrı, kırmızısı ayrı alabaşı ayrı faydalı. Bulursanız otunu da mutlaka hafif haşlayıp zeytinyağı ve limonla sofranıza dahil edin, Dumanı üstünde bir kuru fasulye yemeği, balık tava veya kış yahnisinin yanında tek başına veya salatalara ekleyerek tükettiğimiz turp sağlığımıza sağlık, enerjimize enerji katıyor. "Faydaları saymakla bitmez" desek yeri. İşte onlardan bazıları:



KANA OKSİJEN SAĞLAR:

Kırmızı turp, kırmızı kan hücrelerinin gördüğü zararı kontrol etme özelliğiyle bilinir ve kana verilen oksijeni artırır.



C VİTAMİNİ DEPOSUDUR:

C vitamini denildiğinde akıllara narenciye gelir ama kırmızı turpun C vitamini özelliği atlanmamalıdır. C vitamini hem soğuk algınlığından korur hem de kıkırdağı oluşturan kolajenin yapılmasını sağlar.



KALBİ KORUR:

Kırmızı turp, kalbin düzgün çalışmasını sağlayan ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltan antosiyonin için iyi bir kaynaktır. Ayrıca kırmızı turpta folik asit ve flavonoid içeriği yüksektir.



KAN BASINCINI KONTROL EDER:

Kırmızı turpta, tansiyonu düşürmeye yarayan potasyum mevcuttur.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR:

C vitamini içeriği yüksek olan turp soğuk algınlığı ve öksürükten koruyucudur.

Temel bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir.



METABOLİZMA DOSTU:

Canı bir şeyler atıştırmak isteyenler için çiğneme duygusunu tatmin eden kırmızı turp, diyetlerde bir numaralı yardımcıdır.

Kan şekerinde oynama yapmayan kırmızı turp, uzun süre tok tutan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca mide bulantısını da geçirir.



BESİN DEĞERİ YÜKSEK:

Kırmızı turp E, A, C, B6, K vitaminlerini içerir.

Ayrıca antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez bakımından da zengindir. Bu nedenle turp besin değeri yüksek bir sebzedir.



CİLDİN DOSTUDUR:

Her gün turp tüketilirse, cildi kuruluktan, sivilceden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıktan korur. Bunun yanında turp suyunun saçlardaki kepeklenmeyi ve dökülmeyi önlemede yardım ettiği bilinir.



GUATR DÜŞMANI:

Guatrın en büyük nedenlerinden biri iyot eksikliğidir. Turp, iyot açısından zengin olduğu için tiroit hastalıklarından korur.



KANSERE KALKAN OLUR:

Kırmızı turp sülfürlü bileşikler açısından zengin olması sebebiyle, karaciğer ve safra dostudur. Kansere karşı koruyucu olduğu da bilinmektedir.







AĞRI GİDEREN ALABAŞ

Alabaş olarak bilinen beyaz turpun ağrı giderici etkisi vardır; beyaz turp özellikle romatizma kaynaklı ağrıların azalmasına yardımcı olur. Beyaz turp, sinir, stres azaltıcıdır; yorgunluk, sinir, stres gibi problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltmaktadır.



YASLANMAYI ÖNLÜYOR

Turp çeşitleri, folik asit açısından da zengin olduğu için hücrelerin DNA ve RNA onarımını sağlar. Bu sayede yaşlanma etkilerini geciktirir.



ÖKSÜRÜĞE KARSI SİYAH TURP VE BAL

Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür. Siyah turp ve balı karıştırarak doğal öksürük şurubu yapabilirsiniz. Bunun için akşamdan turpun içini oyup içini balla doldurup bekletebilir, sabah bu karışımı içebilirsiniz.

YÜKSEK LİF İÇERİYOR

Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden kırmızı turp, yüksek lif oranı ile dikkat çekmektedir. Son dönemlerde sebze reyonlarına yerini alan alabaş cinsi turp da yüksek lif içeriği ve doyurucu özelliği sıkça tercih dilmektedir. Turp, yüksek lifli yapısı ile kabızlık şikayetinin giderilmesine de yardımcı olur.

GAZ ŞİKAYETİNE DİKKAT!

Turp içerdiği kükürtlü bileşikler sebebi ile gastrit, ülser, crohn, ülseratif kolit ve benzeri şikayetleri olan kişilerde ishal, gaz şikayeti, kramp komplikasyonlarını artırıcı faktörü unutulmamalı; beslenme uzmanı kontrolünde porsiyon miktarı belirlenerek tüketilmelidir.