Burundan nefes almak ömrü uzatıyor

BURUNDAN nefes almak fark etmesek de sağlığımız için çok önemli. Burun ve sinüslerde damarların genişlemesini sağlayan nitrik oksit oluşur ve bu, burun solunumu esnasında hava akımı ile alt hava yollarına ilerler. Akciğere ulaştıktan sonra kan akımı ile damarların fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlar. Kan damarlarını genişletip kan basıncını azaltarak kalp krizine karşı koruyucu rol oynar. Hava yolundaki hastalık yapıcı organizmaların tahrip edilmesine yardımcı olur.

AĞIZ KOKUSUNA YOL AÇIYOR

AĞIZDAN nefes alınması durumunda burunun virüs ve bakterilere karşı sağlamış olduğu savunma mekanizmaları devre dışı kaldığı için solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülür. Ağızdan nefes almak tıkayıcı uyku apnesi yatkınlığını belirgin ölçüde arttırır. Ağız solunumu, ağız içinde yaşayan bakterilerde değişiklikler oluşturarak ağız kokusuna yol açabilir.