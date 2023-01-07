Akıllı lensler her mesafede görüş kolaylığı sağlıyor

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, halk arasında 'akıllı lens' olarak bilinen trifokal göz içi lenslerin, uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağladığını söyledi. Asena, multifokal lenslerin yeni jenerasyonu olan trifokal göz içi lenslerinin, üç farklı odak noktasına sahip olduğu için özellikle 40 yaşın üzerinde ve yakın görme sorunu yaşayanlarda kullanıldığını dile getirdi.

HIZLI İYİLEŞME İMKANI

ASENA, "Trifokal mercekler adından da anlaşılacağı gibi üç odaklı merceklerdir. Ameliyattan sonra bu kişiler gözlüksüz olarak kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon seyredebilirler. Göz numarası ameliyattan sonra bir süre sonra stabilleşir ve artık değişmez" dedi.

AMELİYAT hakkında da bilgi veren Op. Dr. Asena, "Ortalama 8-10 dakika sürmekte ve lokal anestezi altında yapılmaktadır. Çok küçük bir kesiden yapıldığından dikişsizdir. Ameliyat sonrasında hastanede kalmanıza gerek yoktur. Kendinizi rahat hissettiğinizde evinize gidebilirsiniz. İki göz arasındaki zamanı kısa tutmak gereklidir. Böylece adaptasyon daha hızlı olur. Bazı durumlarda iki göz aynı gün yapılabilir. İyileşme hızlıdır, hemen normal hayatınıza dönebilirsiniz" diye konuştu.

İYİ BİR GÖRÜŞ SAĞLAR

GÜNÜMÜZDE katarakt çağındaki kişilerde de bilgisayar ve tablet kullanımının arttığını dile getiren Op. Dr, Bilgehan Sezgin Asena, trifokal göz içi lenslerin bu ihtiyaç doğrultusunda, uzağı ve yakını iyi görmeyi sağlarken aynı zamanda orta mesafede de iyi bir görüş sağlamak amacıyla geliştirildiğini söyledi.