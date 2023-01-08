Yeni yıl kararlarınızı uygulamaya başladınız mı?

HER sene yeni yıl döneminde pek çok karar alınır ama yılbaşından birkaç hafta sonra bu kararlar genellikle rafa kaldırılır. Yapılan araştırmalar yeni yıl kararları alan insanların %46'sının bu kararları uygulamaya başladığını ve sadece yüzde 8'inin hedefine ulaştığını gösteriyor. Büyük hayallerle alınan kararlar unutulup eski alışkanlıklara geri dönülüyor. 2023'e başlarken siz de mutlaka kendiniz için bir liste yapmışsınızdır. Bu liste ne kadar uzundur veya listenizde hangi maddeler vardır bilmesem de, bu kararları uygulamaya başlamak için motivasyon kaynağınız bu yazı olabilir.

ÖNCE SİZ DEĞİŞMELİSİNİZ

TOPLUMDA insanlar genellikle mutsuzluktan şikayet etse de çoğu kişi bu durumu düzeltmek için hayatında herhangi bir değişiklik yapmıyor. Bir durumu değiştirmek istiyorsanız önce kendinizde değişiklik yapmalısınız. Kendi tercihlerimizin sonuçları ile yaşadığımızı hatırlatmak isterim. Örneğin fazla kilolarınız sizi mutsuz ediyor olabilir veya sağlık problemleriniz nedeniyle kaliteli bir hayat süremiyor olabilirsiniz. Ancak bu durumları daha iyi hale getirmek için hiçbir değişiklik yapmıyorsanız 2023'ten de beklentiniz çok farklı olmamalı. Sizi mutsuz eden fazla kilolardan kurtulmak için diyet yapmak veya hastalık semptomlarını azaltmak, kendinizi daha iyi hissetmek için sağlıklı beslenmeye başlamak; başlangıçta size zor gelse de uygulamaya başladığınız kararların meyvelerini toplamaya başladığınızda gerçekten kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz.

GERÇEKÇİ KARARLAR ALIN

YENİ yıl kararlarınıza bağlı kalamamanızın nedeni çok fazla veya gerçekçi olmayan kararlar almanız olabilir. Aldığınız kararların sonuçları için aceleci davranmayın. Değişimin bir anda olmasını bekleyip, pes etmeyin. Geçen sene aldığınız yeni yıl kararlarını şöyle bir anımsamanızı istiyorum. Bunlardan hangilerini gerçekleştirdiniz? Hangilerini uygulamaya devam ediyorsunuz? Önümüzdeki yılbaşına kadar aldığınız kararları uygulamak için tam on iki ayınız var. Her ay bir kararınızı harekete geçirip uygulamaya başlasanız bile diğer yıla 'Yeni Bir Sen" olarak başlayabilirsiniz.

YENİ YIL HEDEFLERİNE BAĞLI KALMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

1) ÖNCELİKLE GERÇEKÇİ OLUN. Eğer yılbaşı kararlarınız arasında size uyumlu olmayanlar varsa bu kararları biraz daha esneterek uygulamaya başlayın.

2) ASLA AMA ASLA ACELECİ DAVRANMAYIN. Aldığınız kararları uygulamaya başladıktan sonra değişim için kendinize zaman tanıyın. Ayrıca bütün kararları aynı anda uygulamak için kendinizi zorlamayın. Bir karar hayatınıza yerleştiğinde yeni hedefiniz için harekete geçin.

3) SÜRE SINIRLI HEDEFLER BELİRLEYİN VE KARARINIZI KENDİNİZE AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE EDİN. Örneğin "kilo verme" kararı almak yerine "2 ayda 5 kilo vermek" gibi net hedefler belirleyin. Tıpkı çalışma hayatında olduğu gibi kendinize deadline belirleyin. Bu şekilde hedefe daha çabuk ulaşacaksınız.

4) KARARLARINIZI YAZMAK BUNLARI UYGULAMANIZA VE UNUTMAMANIZA YARDIMCI OLABİLİR. Bunların yazılı olması sizi harekete geçirmek için bir hatırlatma görevi görür. Örneğin diyete başladıysanız diyet listenizi mutfak dolabınıza asabilir ve öğünlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Ayrıca hedef kilonuzu bir postite yazıp aynaya yapıştırabilirsiniz. Bu hatırlatıcılar aldığınız kararları uygulamanıza oldukça destek olur.

5) YAZAR JİM ROHN DER Kİ, "İNSAN, EN ÇOK VAKİT GEÇİRDİĞİ 5 KİŞİNİN ORTALAMASIDIR." İnsan beyni sosyalleşmeye ve etrafındaki insanlarla uyumlu olma eğilimindedir. Bu nedenle sizinle benzer hedeflere sahip kişilerle beraber vakit geçirmeniz aldığınız kararlarda istikrarlı olmanızı sağlar.

6) SON OLARAK KENDİNİZİ ÇOK SINIRLAMAYIN VE ALDIĞINIZ KARARDA BAŞARISIZ OLURSANIZ PES ETMEYİN. Yeni başlangıçlar yapmak için yeni yılı başlangıç kabul etmek zorunda değilsiniz. Değişim her zaman olabilir. Yeni kararlar almak ve başlamak her gün mümkündür. Hadi şimdi siz de geçen hafta aldığınız kararların ne kadarını uygulamaya başladınız bir düşünün ve planlamanızı yapın.