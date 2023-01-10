Akciğeri temizleyen şifalı çaylar

Akciğer solunum yapmayı sağlayan yaşamsal bir organdır. Oksijenin vücuda girmesi, dolaşım sistemindeki karbondioksitin ise dışarı atılması akciğer aracılığıyla gerçekleşir. Bu yüzden akciğerlerde biriken toksinlerin atılması vücut sağlığı için büyük önem taşır.

Yetersiz çalışan akciğerler insanın fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkiler. Yaşam kalitesini düşürür. Akciğerlerinizi sağlıklı tutmak için bazı önlemleri almanız zaman zamaan da akciğer detoksu uygulamanız önemlidir.

KEÇİBOYNUZU ÇAYI

SİGARA akciğerleri zorlayan bir alışkanlıktır. Örneğin 10 yıl sigara içen birinin akciğeri ne zaman temizlenir sorusunun cevabı yaklaşık 15 yıl hiç sigara içmediğinde olacaktır. Akciğerleri sigaradan temizlemek için akciğeri adeta yenileme etkisi olan keçiboynuzundan faydalanabilirsiniz. Sigara içiyorsanız keçiboynuzu çayı tüketerek sigaranın bıraktığı toksinleri atabilirsiniz. 5 tane keçiboynuzu 1 litre suyun içinde kaynatıp süzdükten sonra elde ettiğiniz suyu gün içinde tüketebilirsiniz.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI

AKCİĞER temizliğinde etkili olan bir diğer bitki meyan köküdür. Günde 2 ila 3 bardak meyan kökü çayı içebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı meyan kökünü bir bardak kaynamış suya atıp 5 dakika demledikten sonra süzerek tüketebilirsiniz.

NEFES EGZERSİZİNİ DE İHMAL ETMEYİN

DOĞRU nefes almayı öğrenmek ve her gün nefes alma egzersizleri yapmak çok önemlidir. Bitkisel detoks uygulamaları yaparken nefes egzersizleri de yapmayı ihmal etmemek gerekir. Nefes egzersizlerini şu şekilde yapabilirsiniz: ● Düz bir zemine sırtüstü yatın. ● Ellerinizi karnınızın üzerinde birleştirin. ● Burnunuzdan nefes alın ve içinizden 5'e kadar sayın. ● Nefesinizi 2 saniye kadar tutun. ● Sonra yine beşe kadar sayarak nefesinizi ağzınızdan yavaşça verin. ● Bu işlemi her defasında 10 kez tekrarlayın. ● Doğru nefes alma egzersizini günde 3 kez yapabilirsiniz. Bu uygulama sinir sisteminizin ve tüm organlarınızın sağlığı için çok önemlidir.

KEKİK ÇAYI

KEKİK, akciğer temizleyici bileşikler açısından çok zengindir. Günde 2 bardak kekik çayı tüketebilirsiniz. Taze veya kuru kekiği bir bardak kaynamış suyun içinde beş dakika kadar demleyip içebilirsiniz.

SARIMSAK ÇAYI

KAYNAMIŞ suda bekleteceğiniz dövülmüş sarımsaklarla antioksidan sarımsak çayı demleyebilirsiniz. Sarımsağı sebzelerle beraber pişirerek tüketebileceğiniz gibi yemeklerinizin yanında çiğ olarak da yiyebilirsiniz. Günde bir baş sarımsak tüketimi, doğal antibiyotik etkisi göstererek akciğerlerinizi temizleyecektir. Akciğeri temizleyen mucize karışım tarifi olarak kaynamış suya esmer şeker, zencefil, zerdeçal ve sarımsak eklemeyi deneyebilirsiniz.

ELMA ÇAYI

3 tane yeşil elmayı kabuklarıyla birlikte dörde bölün, çekirdeklerini ayıklayın. 1 kök zencefil, 1 kök zerdeçal, 2 çubuk tarçın ve 5 karanfili elmalarla birlikte bir tencerede kaynatın. Karışımı süzün ve cam bir kavanoza alın. Hazırladığınız karışımı sabah akşam ısıtarak tüketebilirsiniz.

LİMON ÇAYI

LİMON akciğeri temizleme konusunda da destekleyici bir besindir. 1 limonun suyunu bir bardak suya sıkıp sabahları içmeniz akciğerinizin temizlenmesine yardımcı olabilir.