‘Adenovirüs’ salgını hızlı yayılıyor!

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Enfeksiyon Birimi Başkanı Prof. Dr. Ulviye Yiğit, pandemi önlemlerinin gevşetilmesiyle salgına dönüşen adenovirüs enfeksiyonlarının gözleri de etkilediğini açıkladı. Prof. Dr. Yiğit şu bilgileri paylaştı: Adenovirüs, genelde gözlerde kızarıklık, çapaklanma, batma, yanma, sulanma, ışık hassasiyeti gibi belirtiler gösterir. İlerledikçe vücudun tüm direncini etkiler.



Belirtileri:

● Soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlar

● Ateş

● Boğaz ağrısı

● Akut bronşit (akciğerlerin solunum yollarının iltihabı)

● Akciğer enfeksiyonu

● Kırmızı veya pembe göz (konjonktivit)

● İshal, kusma, mide bulantısı ve mide ağrısı

● Korunmak için:

● Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye yıkayın

● Yıkanmamış ellerle gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmaktan kaçının

● Hasta olan kişilerle yakın temastan kaçının Hastalandıysanız:

● Evde kalın.

● Ellerinize değil, mendile öksürün ve hapşırın.

● Bardak ve kap paylaşmayın.

● Başkalarını öpmeyin.

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