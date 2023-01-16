Kalbinizi stres sigara ve şekere karşı koruyun

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aytun Çanga, sağlıklı bir kalp için önemli tavsiyelerde bulundu. Yüksek tansiyona yol açan nedenlerin başında fazla kiloların geldiğini söyleyen Çanga, "Fazla kilo koroner kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve inme için de risk oluşturur. En önemli ölçü bel çevrenizdir, erkeklerde 94 santimetre ve altı kadınlarda 80 santimetre ve altı ideal bel ölçüsüdür. İdeal kilonuzu korumak için egzersiz yapın. Haftanın 3-5 günü en az 30-45 dakikalık düzenli egzersizlere özen göstermek kalbinizi korur" diye konuştu. STRES, öfke ve depresyonun kalp damar hastalıkları riskini artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Çanga, "Stres altındaysanız, öncelikle sizi sıkıntıya sokan nedenleri irdeleyin. Bazı rahatlama teknikleri ve psikoterapi huzursuzluğu ve stresi azaltarak kalp sağlığını korumada yardımcıdır.



ŞEKERİNİZİ KONTROL EDİN

Günümüzde sigara içmek önlenebilir ölüm sebepleri içinde ilk sırayı alır. Sigara kalp damarlarının tıkanmasına, kalp krizine sebep olabilir" dedi.



Yüksek kan şekerinin kalp damar sağlığında risk faktör arasında sayılabileceğini vurgulayan Çanga, şu bilgileri paylaştı: "Amerikan Diyabet Derneği kalp sağlığı için açlık kan şekerinin 120 mg/dl ve glukoz hemoglobinin yüzde 7'nin altında olması gerektiğine dikkat çekiyor. Kalbin diğer bir tehdit unsuru hipertansiyondur. Tansiyon kontrollerinizi aksatmayın. Yüksek tansiyonunuz varsa ve genç, orta yaşlı veya şeker hastasıysanız kan basıncınızın 130/85 mmHg'nin altında, ileri yaştaysanız 140/90 mmHg altında olmasına dikkat edin."

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