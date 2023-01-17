Böbrek sağlığı için mucize besinler

Böbrekler, birçok önemli işlevi yerine getiren küçük ama güçlü fasulye şeklindeki organlar olarak tanımlanıyor. Atık ürünleri filtrelemek, kan basıncını düzenleyen hormonları salgılamak, vücuttaki sıvıları dengelemek, idrar üretmek ve diğer birçok temel görevden sorumludurlar. Böbrek hastalıklarından korunmak için beslenmenin önemi büyük. Peki sağlıklı böbrekler için hangi besinler öneriliyor? İşte yanıtı:

LİF KAYNAĞI KARNABAHAR: Karnabahar, C vitamini, K vitamini ve B vitamini folatı da dahil olmak üzere birçok besinin iyi bir kaynağı olan besleyici bir sebze. Ayrıca indoller gibi iltihap önleyici bileşiklerle doludur ve mükemmel bir lif kaynağı.

YABAN MERSİNİ: Yaban mersini yiyebileceğiniz en iyi antioksidan kaynaklarından biri. Özellikle, bu tatlı meyveler, kalp hastalığına, bazı kanserlere, bilişsel gerilemeye ve diyabete karşı koruma sağlayabilen antosiyaninler adı verilen antioksidanlar içeriyor. Ayrıca sodyum, fosfor ve potasyum bakımından düşük oldukları için böbrek dostu bir diyete harika bir katkı sağlarlar.

İLTİHAP ÖNLEYİCİ SARIMSAK: Böbrek sorunları olan kişilerin, ilave tuz da dahil olmak üzere diyetlerindeki sodyum miktarını sınırlamaları önerilir. Sarımsak, tuza lezzetli bir alternatif sunar, yemeklere lezzet katarken besleyici faydalar sağlar. İyi bir manganez, C vitamini ve B6 vitamini kaynağıdır ve iltihap önleyici özelliklere sahip kükürt bileşikleri içerir.

KARABUĞDAY ÇOK BESLEYİCİ

Birçok kepekli tahıl fosfor bakımından yüksek olma eğilimindedir, ancak karabuğday sağlıklı bir istisna. Karabuğday oldukça besleyicidir ve iyi miktarda B vitamini, magnezyum, demir ve lif sağlıyor.

SUMAK TANSİYON DÜŞÜRÜYOR

Sumağın idrar yol enfeksiyonlarına büyük fayda sağladığını biliyor muydunuz? Tansiyonu düşürücü etkisi de olan sumak kolesterol dengesini de koruyor.