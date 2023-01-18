Migren ağrılarını doğru beslenmeyle dindirin

Migren, beyin damarlarında geçici genişleme sonucu oluşan uzun süreli ve tekrarlayıcı baş ağrısıdır. Baş ağrıları ataklar şeklinde gelir, baş ağrısı atakları arasında, hasta tamamen normaldir, yakınması yoktur. Ülkemizde 18-65 yaş grubu içerisinde her 6 kişiden 1 tanesinde görülen Migren aynı zamanda kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazla görülüyor.

BU BESİNLERDEN KAÇININ

Migren hastaları, beslenmelerine dikkat ettiği takdirde atakları azalıyor. Bu yüzden migren ağrılarının oluşumunun önlenmesinde beslenme tedavisi önemli bir nokta. Migren hastaları basit şeker, çikolata, kakao gibi bileşiminde kafein bulunan yiyecekleri tüketmekten kaçınmalıdır. Aşırı tuzlu yiyecekler, konserveler, turşular da migreni tetikleyebilen besinlerden. Peynir (sert, yıllanmış, tütsülenmiş ve bekletilmiş tuzlu olanlar), alkollü içecekler, sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe, sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünler), konserve besinler, yağlı, baharatlı yiyecekler ve fıstık ezmesi migren hastalarının uzak durması gereken besinler arasında.

ÖGÜN ATLANMAMALI

MİGRENDEN muzdarip olan kişiler, gün içinde yediklerine herkesten daha fazla dikkat etmelidir. Açlık ile beraber kan şekerinde meydana gelen düşüş, migren ataklarının sayısını artırabilir. Bu yüzden öğün atlanmamalı, düzenli bir beslenme programı uygulanmalıdır. Gün içinde ana öğünlerin yanı sıra ara öğünlerde de besleyici gıdalardan faydalanabilirsiniz.

MAGNEZYUM ZENGİNİ BESİNLER TÜKETMELİSİNİZ

Yapılan araştırmalar migren hastalarının çoğunda düşük kan magnezyum seviyesi olduğunu göstermektedir. Bu yüzden günlük beslenmenizde magnezyum açısından zengin olan; kabak çekirdeği, badem gibi yağlı tohumlar; ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler; fasulye, mercimek gibi kuru baklagiller, meyveler ve tam tahıl taneleri sayılabilir. Yüksek riboflavin (B2 vitamini) de migren semptomlarını azaltmakta etkilidir. Riboflavini alabileceğiniz besin kaynakları; süt ve süt ürünleri, peynirler ve yumurta olarak gösterilebilir.

SEKERLİ İÇECEKLER YERİNE SU İÇİN

Migren hastalarının yaklaşık 1 / 3'ü dehidrasyonun bir tetikleyici olduğunu söylüyor ve bazıları için en ufak bir dehidratasyon ipucu bile zayıflatıcı baş ağrısının hızlı yolu olabilir. Dehidrasyon, vücudu her düzeyde etkiler ve baş dönmesine, kafa karışıklığına neden olabilir ve hatta tıbbi bir acil durum haline gelebilir. Bu nedenle gün boyunca soda veya meyve suyu gibi şekerli içecekler yerine su tüketmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK AKTİVİTELER HER SEYİ BELİRLİYOR

Migreni dindirmenin yollarından biri de vücudunuzu dinç tutmanızdan geçiyor. Bunun için, her sabah 10- 15 dakika rahatlama egzersizleri yapın. Fırsatınız olursa yürüyün ya da yüzün. Gece geç vakte kadar uyanık kalmamaya özen gösterin. Akşam yemeğini en geç saat 20.00'de, yavaş yavaş yiyin. Mümkün olduğu kadar dışarıda yemek yemekten kaçının. Bu düzeni sağlayabilirseniz, ağrılarınızın gözle görülür bir biçimde azalacağını göreceksiniz.