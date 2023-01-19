Ses teli oluğu, tanısı zor bir ses kısıklığı nedeni

KULAK Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erhan Demirhan, genellikle doğuştan gelen ve ses tellerinin örtü tabakasının bir rahatsızlığı olan ses teli oluğunun, farklı derecelerde ses kısıklıklarına yol açan iyi huylu bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Demirhan, ses teli oluğu (Sulkus Vokalis) hakkında merak edilenleri yanıtladı.

TANI NASIL KONULUYOR?

Ses telleri kabaca gövde ve örtü tabakalarından oluşur. Örtü tabakası gövde tabakasının üzerinde yer alır, hareketli bir tabakadır ve ses üretimi sırasında titreşerek ses oluşumunu sağlar. Ses teli oluğu olan hastalarda örtü tabakası ya yoktur ya da gövde tabakasına yapışıktır ve bu nedenle ses teli titreşimi bozulmuştur. Sulkus Vokalis tanısı koyduğum hastalar, başka doktorlara gidip ses teli muayenesinde genellikle 'hiçbir şeyiniz yok' denen hastalardır. Bu rahatsızlığın tanısı, görüntü kalitesi yüksek, ses tellerini hareketli gösteren endoskoplar ile ses hastalıklarında uzman bir hekim tarafından konulabilmekle birlikte, bazen sadece ameliyatta tespit edilebiliyor.

RAHATSIZLIĞIN TEDAVİSİ...

Ses teli oluğunun standart bir tedavisi yoktur. Ses teli oluğuna bağlı gelişen ses kısıklığında, ses ve nefes egzersizlerinden oluşan ses terapisi ile iyi sonuçlar alınabiliyor. Ses terapisinin yetersiz kaldığı hastalarda; ses teli oluğunun çıkarılması, ses teli dolgusu, ses teli implantı ve ses telini gevşeten bazı cerrahi işlemlerle sonuç alınabiliyor. Eğer ses kısıklığınız varsa ve ses teli muayenenizde hiçbir şey görülmemişse, ses teli oluğunuz olabilir. Mutlaka ses hastalıklarında deneyimli bir KBB doktoruna başvurun.