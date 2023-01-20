Katarakt ameliyatı bunama riskini azaltabilir

AMERİKA'DA yapılan yeni araştırmalar katarakt ameliyatının, Alzheimer hastalığı ve diğer bunama türlerinin riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Amerikanın en prestijli tıp dergilerinden JAMA Internal Medicine'da yayınlanan araştırma sonucuna göre katarakt ameliyatı olanların ileri yaşlarda bunama riskinin yüzde 29 daha düşük gözlendiği bilgisini verdi.

65 YAŞ ÜSTÜ ARAŞTIRILDI

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Yapılan araştırmaya göre teşhis anında demansı (bunama) olmayan 65 yaş ve üstü kataraktlı 3 bin erkek ve kadının bin 382'si katarakt ameliyatı geçirdi ve geri kalanı katarakt ameliyatı olmadı. Çalışmaya katılanları, on yıl boyunca takip eden araştırmacılar, katarakt ameliyatı olanlarda demans riskinin, ameliyat olmayanlara göre yüzde 29 daha düşük olduğunu buldu" diye konuştu.

AKILLI MERCEK AVANTAJI

Araştırmacıların ayrıca glokom (göz tansiyonu) ameliyatına da baktıklarını vurgalayan Prof. D.r Kaşkaloğlu, "Ancak glokom ameliyatının demans riski üzerinde hiçbir etkisi olmadığını saptadılar. Çalışma 2022 Ocak ayında JAMA Internal Medicine'da da yayınlandı" dedi.

Kataraktın dünyada en çok gerçekleştirilen göz operasyonu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ülkemizde de giderek artan yaşlı nüfusa paralel olarak, bu ameliyatın daha çok yapıldığını dile getirdi. Son yıllardaki tıp alanındaki gelişmeyi de göz ardı etmemek lazım. Akıllı mercek olarak anılan merceklerle hastaların ameliyat sonrası eskisinden de daha iyi görmeleri sağlanabiliyor. Ülkemizdeki hastaneler çevremizdeki ülkelere hatta Amerika'ya göre modern ve gelişmiş olanaklara sahip. Bu tıp sektörü açısından gurur verici bir durum" dedi.