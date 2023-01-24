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Haberler Sağlık Kovid-19 DNA aşısı insan deneyi aşamasında

Kovid-19 DNA aşısı insan deneyi aşamasında

24.1.2023

Kovid-19 DNA aşısı insan deneyi aşamasında

EGE Üniversitesi bilim insanlarının Kovid-19'a karşı geliştirdiği DNA aşısı, yürütülen deneylerde farelerde yüzde 100 koruma sağladı. Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mert Döşkaya, "Aşımız uzun süre koruyuculuğu sağlayabilecek bir aşı. DNA aşılarının yapısı itibarıyla böyle bir etkisi var. Toksik madde içermemesi yan etkisini mimimize ediyor ve çok dayanıklı" dedi. Bulgular DNA aşısının canlı virüse karşı yüzde 100 koruma sağladığını ortaya koydu. Ege Üniversitesi Aşı Uygulama Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz önemli bir aşamayı geçtiklerini ifade etti.

YÜZDE 100 KORUMA
REKTÖR Prof. Dr. Necdet Budak'ın desteğiyle yeni binaya taşındıklarını kaydeden Gürüz, "DNA aşısı geliştirmede bize destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi.

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