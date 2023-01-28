İdrarda kan görülmesini önemseyin

Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Şimşir, idrarda kan görmenin her ne kadar çoğu durumda nedeni zararsız olsa da ciddi bir bozukluğa da işaret edebileceğini kaydetti.

NEDENLERİNE DİKKAT!

Prof. Dr. Şimşir, "İdrarda yoğun bir kanama, kırmızı kan hücrelerinin varlığından dolayı pembe, kırmızı veya koyu kahve renginde karşımıza çıkar ve kanama genellikle ağrılı değildir. Kanlı idrar genellikle başka belirti veya semptomlar olmadan ortaya çıkar. İdrarınızda kan gördüğünüzde en kısa sürede bir hekime başvurmakta fayda var" dedi.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: Bakterilerin vücudunuza üretradan girip mesanenizde çoğaldığında meydana gelen ve sık rastlanan bir durumdur. Semptomlar sürekli idrara çıkma dürtüsü, idrara çıkma sırasında ağrı içerebilir.

BÖBREK ENFEKSİYONLARI: Bakteriler kan dolaşımından böbreklere girdiğinde veya üreterlerden böbreklere geçtiğinde oluşabilir.

MESANE VEYA BÖBREK TAŞI: Konsantre idrardaki mineraller bazen böbreklerinizin veya mesanenizin duvarlarında kristaller oluşturur. Zamanla kristaller küçük, sert taşlar haline gelebilir. Taşların yeri değiştiğinde veya boyutları büyüdüğünde ise kanamaya yoğun ve şiddetli ağrılar eşlik etmeye başlar. PROSTAT BÜYÜMESİ: Mesanenin hemen altında bulunan ve üretranın üst kısmını çevreleyen prostat bezi, genellikle erkekler orta yaşa yaklaştıkça genişler. Prostat enfeksiyonu aynı belirtilere neden olabilir.

BÖBREK HASTALIĞI: Böbreklerin filtreleme sisteminin hastalığı olan glomerülonefritin yaygın bir semptomudur. * KANSER: Görünür idrar kanaması, ilerlemiş böbrek, mesane veya prostat kanserinin bir işareti olabilir. Prof. Dr. Şimşir, "Kalıtsal bozukluklar, böbrek hasarları, bazı ilaçlar, yorucu egzersizler idrarda kanamaya yol açabilir" dedi.