KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir

İzmir Özel Can Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Birsen Şahin Satılmış KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı nefes yollarında mikroplarla oluşmayan, bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici olmasına karşın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti.

40 YAŞ ÜSTÜ DİKKAT

Dr. Satılmış, "Bu hastalık özellikle sigara dumanı ve diğer zararlı gaz ve parçacıklara bağlı olarak gelişen havayollarının mikrobik olmayan iltihabı sonucu oluşur" dedi. Hastalığın ilk aşamalarında ortaya çıkan öksürük yakınmasının aslında hastalığın ilk belirtisi olmasına rağmen genellikle bu şikayetin "sigara içimine" bağlandığını kaydeden Dr. Satılmış, "Bu nedenle hasta daha geç doktora başvurur. Hastalık bu ilk aşamada saptanabilirse, hastalığın ilerlemesi durdurulabilir" dedi. KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 15-20 olduğunu ifade eden Dr. Satılmış, "Bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Günümüzde tüm dünyada 3'üncü ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5.5'inden sorumludur" dedi. KOAH gelişimi için aktif sigara içiminin bir risk faktörü olduğunu belirten Dr. Satılmış, "Pasif sigara içiciliği, meslek nedeniyle toz, duman ve çeşitli gazların solunması, hava kirliliği, alfa-1 antitripsin adlı bir vücut proteini eksikliği, sosyo ekonomik durum ve diyete bağlı faktörler hastalığın nedenleri arasında sayılabilir" dedi.

FİZİKSEL AKTİVİTE

"KOAH ilerleyici bir hastalık olmasına karşı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır" diyen Dr. Satılmış "KOAH'lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmasıdır. Bunun dışında, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması; hem hastalık gelişimi, hem hastalığın ilerlemesi ve kötü sonuçlarının önlenmesinde önemli bir adımdır" dedi.



SİZDE KOAH VAR MI? TEST EDİN!

1. Haftanın çoğu günü sık sık öksürüyor musunuz?

2. Haftanın çoğu günü balgam çıkarıyor musunuz?

3. Yaşıtlarınıza göre nefesiniz daha kolay mı daralıyor?

4. Yaşınız 40'ın üzerinde mi?

5. Halen sigara içiyor musunuz ya da eskiden içer miydiniz?

YUKARIDAKİ soruların en az üçüne evet yanıtı verdiyseniz, bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurun ve koah tanısı için solunum fonksiyon testi yaptırın.