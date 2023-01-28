Kök hücre tedavileri ile gençleşme

Özel Emot Plus Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özcan Ülgen kök hücre tedavisinin temelinin kişideki hasarlı ya da eksilen hücreleri yenileyerek, doku veya organları onarmak için kök hücrelerden yararlanma prensibine dayandığını söyledi. Op. Dr. Özcan Ülgen, kök hücre tedavileri ile gençleştirme hakkında bilgiler verdi.

KOLAJEN ÜRETEN DOKULAR

Cildimize genç görüntüyü veren, cildi dik tutan; bağ dokuları ve cilt kalitesini sağlayan; kolajen üreten dokular olduğunu kaydeden Op. Dr. Ülgen, "Bu dokuları, fibroblast denen hücreler oluşturur. Ortalama 28-30'lu yaşlara kadar bu hücrelerimiz yüzde 100 oranındadır. Cildimiz bu şekilde genç

kalır.Cildimizde yaşlanma 28-30'lu yaşlarda başlar. Bunun sebebi, bağ dokuları ve kolajeni üreten fibroblast hücrelerinin her yıl ortalama yüzde 2 oranında azalmasıdır. 30'lu yaşlarda başladığını varsayarsak 40 yaşına gelindiğinde ciltteki fibroblastların yüzde 20'si yitirilmiş olur" diye konuştu.



LABORATUVARDA HAZIRLANIR

"Cildin genç kalmasını sağlayan ve zamanla azalan fibroblast hücrelerini Sağlık Bakanlığı onaylı özel kök hücrelaboratuvarlarında tekrar üreterek cilde geri vermek, dolayısı ile gençliği geri kazanmak ve sürekli kılmak olanaklıdır" diyen Op. Dr. Özcan Ülgen, "Bunun için öncelikle ciltten fibroblast hücrelerin alınması gerekir. Uzman hekim tarafından kulak arkasından ya da kasıktan, estetiği bozmayacak bir şekilde küçük bir biyopsi parçası alınır. Alınan parça fibroblast kök hücrelerinin çoğaltılması için özel koşullarda Sağlık Bakanlığı Onaylı Kök Hücre laboratuvarına gönderilir. Kültür sonucunda fibroblast kök hücreler çoğaltılır. Uzman hekim hücrelerin öldüğü bölgelere, enjeksiyon yöntemiyle yeni hücreleri nakleder.

Bu işlem kök hücrelerlaboratuvarda üretildikten sonra 30-45 gün aralıklar ile toplamda 3 kez tekrarlanır" dedi.

YAĞ DOKUSUNDAN ELDE EDİLİYOR

"GEÇMİŞTE kök hücrelerin sadece kemik iliğinde olduğu düşünülüyordu. Ancak yağ dokumuzda kemik iliğinden 4 kat daha fazla kök hücre olduğu tespit edildi" diyen Op. Dr. Ülgen, "Yağ dokusundan elde edilen kök hücre grubuna Strokat mal Vascular Fraksiyon (SVF) adı verilmiştir. Son zamanlarda estetik cerrahide de kullanılan SVF kök hücre türü yüze, memeye uygulanan yağ dolgularının ömrünü uzatabilmek için kullanılır ve bu sayede kişinin kendi yağından kalıcı dolgu elde edilmiş olur. Kalıcı yağ dolgusu ile tüm dolgu işlemleri yapılabilir.Yüze uygulandığında yaş aldıkça azalan kolajen ve elastin lifleri nedeniyle beliren kırışıklık ve çizgileri, ciltteki gevşemeleri gidererek gençleşme sağlar, lekeler ve akne izlerini giderir. Boyun, gıdı ve dekolte uygulamalarında bu bölgelerde oluşan, yaşlanmaya bağlı cilt ve ciltaltı dokusu kaybından dolayı meydana gelen kırışıklık, sarkma ve lekeleri tedavi eder. Hastanemizde SVF kök hücre türü uygulanmaktadır" dedi.