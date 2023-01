Saç ekiminde uygulanacak teknik, analiz sonrası belirlenir

Yasemin Gülgör Clinic Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör saç ekimi sırasında uygulanacak tekniğin yapılacak olan analiz sonrası belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Böylece saç tipinize göre size en uygun teknik belirlendikten sonra yapılacak olan saç ekimi işlemi daha başarılı olarak sonuçlanacaktır" dedi.

UZMAN İNCELEMESİ YAPILMALI

Teknolojide ve tıpta her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığını belirten Yasemin Gülgör, "Tıptaki ve teknolojideki gelişmeler sağlık alanında uygulanan tedavilerde de yeni yöntemleri beraberinde getirmektedir. Günümüzde saç ekimi operasyonlarında uygulanan birden fazla teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerin her biri kendi içinde başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak her teknik bazen her hastaya uygulanamayabiliyor. Bu yüzden saç ekimi öncesi detaylı olarak inceleme ve analiz yapılmalı ve uygun olan teknik seçilmelidir. Bu seçim yapılırken hastanın saç kaybı oranı, donör bölgenin yeri, açıklık alanı, saç köklerinin kalitesi gibi unurlar detaylı bir şekilde incelenir. Günümüzde saç ekimi operasyonları kişiye özel olarak uygulanmaktadır" diye konuştu.

TEK SEANSTA TEDAVİ ŞANSI

Günümüzde saç ekimi operasyonlarında sık kullanılan tekniğin FUE yöntemi olduğunu belirten Yasemin Gülgör, "Saç ekimi operasyonu bir sağlık kuruluşunda, alanında tecrübeli sağlık personelleri tarafından yapılmalıdır. Halk arasında da saçın daha güçlü görünmesi, dökülmemesi ya da yeniden kazanılması için sayısız uygulama var. Uygulanan yöntemlerin hiçbiri tamamen çözüm olmamıştır. FUE yöntemi saç problemini tek seansta tedavi ederek yüksek oranda memnuniyet sağlamaktadır. FUE yönteminde saç transferini sağlayan kişi derinliği, sıklığı ve açıyı vererek doğal görünüm sağlamaktadır. Yeni gelişen yöntemlerden biri olan mikro FUE ile saç ekimi şu anda bu alandaki en fazla uygulanan tekniklerden biridir. Aynı seans içinde binlerce saç greftinin transferine imkan sağlamaktadır. Alım işlemi, alınacak sayıya ve hastaya göre 2,5-3,5 saat sürer. Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, Mikro FUE yöntemi ile mega seans olarak adlandırılan 4 bin 500 5bin greft veya üstü sayılarının alımına olanak verip geniş alanda saç kaybı olan kişilere saç ekimi operasyonunun yapılmasına olanak sağlamaktadır" dedi.

DOĞAL GÖRÜNÜM SAĞLAR

Gülgör şöyle konuştu: "Mikro Fue saç ekimi saç dökülmesi yaşayan kişilerin doğal görünümüne kavuşmasını sağlayan bir yöntemdir. Teknik saç köklerinin yoğun olduğu ense bölgesinden veya vücudun diğer bir bölümünden alınıp saç kaybı olan bölgeye transfer edilmesi yoluyla uygulanır."

GELİŞMİŞ KLİNİKLERDE UYGULANIYOR

EKİLEN saç köklerinin oksijenle beslenmesinin önemine değinen Yasemin Gülgör, "Dünyanın gelişmiş kliniklerinde uygulanan hiberbarik oksijen tedavisi yöntemi dikilen saç köklerini beslemede ve gelişiminde önem arz etmekte. Bu yöntem aynı zamanda ekilen saçların yaşamasını sağlar. Bu yüzden biz de hastalarımıza saç ekimi sonrası hiberbarik oksijen tedavisini öneriyoruz. Hiberbarik oksijen tedavisi saç ekimi sonrası hastalarımızın kayba uğrayacağı yüzde 20'lik saçı büyük ölçüde kurtarıyor. Yapılan işlem yüzde 20 daha verimli oluyor. Hiperbarik oksijen tedavisi saç köklerinin tutunmasını sağlar. Eğer kişinin dolaşım bozukluğu yok ise nakledilen saç kökleri yüksek oranda beslenir" dedi.



HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

HİPERBARİK oksijen tedavisi hakkında bilgiler veren Yasemin Gülgör, "Hiperbarik oksijen tedavisi, kanın taşıyabildiği oksijen miktarını arttırmak amacı ile yapılmakta olup saç ekimi yapılan saç köklerinin daha kolay ve daha hızlı bir şekilde tutunmasını sağlar. Hiperbarik oksijen tedavisi yöntemi ile saç ekimi yapıldıktan sonra saç köklerinin yüksek oranlarda tutması sağlanmaya çalışılmakta olup aynı zamanda saç ekimi sonrası oluşan saç derisindeki kabuklanmaların daha hızlı iyileşmesi sağlanmaktadır. Bu sayede saç ekimi yaptıran kişiler daha hızlı ve etkin sonuçlar ile karşılaşır" diye konuştu.