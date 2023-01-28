THY’nin teknoloji gücü geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor! Eğitim başvuruları başladı

AA muhabirine açıklama yapan Türk Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Güvenlik Başkanı Kadir Yıldız, Turkish Technology tarafından düzenlenen siber güvenlik eğitimlerine ilişkin bilgi verdi.

Yıldız, insan kaynağına büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "İnsan kaynağı konusunda ülkemizin siber güvenlik sektörüne katkı sağlamak amacıyla, birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Cyber Take-Off GRC programı ile kendisini siber güvenlik alanında geliştirmek isteyen gençlere yönelik fırsat sunduklarına vurgu yapan Yıldız, "Türk Hava Yolları çatısı altında ve Turkish Technology'de çalışma fırsatı yanında, siber güvenlik ve IT Denetim alanında kariyer yapmak için ilk adımı atmaya hazırlanan gençlerimiz için Cyber Take-Off GRC Eğitimi, mükemmel bir kariyer fırsatı olacak." yorumunu yaptı.

Yıldız, söz konusu programa katılımın herhangi bir IT altyapısı ve güvenlik bilgisi gerektirmediğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu kapsamlı programı tasarlarken, öğrencilerimize Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC) becerileri ile ilgili uygulamalı deneyim ve bunların arkasındaki teorik bilgileri en üst kalitede sağlamaya özen gösterdik. Cyber Take-Off GRC programıyla beraber katılımcılara 3 ay boyunca, yaklaşık 150 saat eğitim fırsatı sunuyoruz. Programımız, her biri belirli bir GRC becerisine odaklanan 3 ana modül, 50 saat IT ve güvenlik temelleri, 40 saat siber savunma temelleri, 60 saat Yönetişim Risk ve Uyum programından oluşuyor.

Eğitimlerde öncelikli olarak Security Governance için ihtiyaç duyulan temel IT ve güvenlik bilgisi anlatılacak. Sonrasında dünyadaki siber savunma yaklaşımlarından, tehditlerden ve zafiyetlerden bahsedilecek. Programa katılan tüm öğrencilerimiz için muhteşem bir kariyere uzanan yolda harika bir başlangıç olacak."

TURKİSH TECHNOLOGY SİBER GÜVENLİĞE BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Siber Güvenlik kavramına bakıldığında ilk olarak akla bilgi güvenliğinin geldiğini vurgulayan Yıldız şunlara dikkati çekti:

"Yaşamımızın internetle büyük ölçüde bütünleşik hale gelmesi kişisel bilgilerimizi de aynı ölçüde tehlikeye sokuyor. Siber Güvenlik kavramına bakıldığında ilk olarak akla bilgi güvenliği geliyor. Ülkemizde de yaşanan güvenlik ihlalleri ve siber saldırılar, nitelikli ve yetişmiş insan gücü ihtiyacını beraberinde getiriyor. Böylesi önemli bir konuda görev ve sorumluluk tek başına devletin değil, kamu kurumları ve özel kuruluşlarının da bu alana yatırım yapması zorunlu hale geliyor.

Bu yatırımlar, hem kurumlara siber güvenlik alanında yetişmiş insan gücü sağlıyor hem de kurumların sosyal sorumluluk kapsamında topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesine vesile oluyor. Türk Hava Yolları'nın teknoloji gücü Turkish Technology siber güvenlik konusuna büyük önem veriyor ve yıllardır bu alanda çalışmalar yürütüyor."

EĞİTİM BAŞVURULARI BAŞLADI

Cyber Take-Off GRC programı, ilgili bölümlerin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin başvurularına açık. Programa katılımlar için son başvuru tarihi 13 Şubat 2023. Adayların, programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için Cyber Take-Off'un internet sitesini ziyaret etmesi gerekiyor.

CYBER TAKE-OFF PROGRAMI

Katılımcıların, gerekli altyapı eğitimleri tamamlandıktan sonra "GRC Uzmanı ne yapar?, Security governance/Bilgi güvenliği yönetişimi nedir? Siber güvenlik mimarisi nasıl kurgulanmalıdır?, Siber güvenlik riskleri nasıl yönetilir?, Ulusal ve uluslararası regülasyonlara uyum nasıl gerçekleştirilir?, IT Denetimi ve kontrol süreçleri nasıl işletilmelidir?, Security Monitoring nasıl yapılmalıdır?" gibi konular hakkında detaylı bilgi edinecekler.

KATILIMCILAR İÇİN KARİYER FIRSATLARI

Cyber Take-Off programında her modül, gençlere hayattaki süreçlerin nasıl işletildiği ile ilgili reel bilgiler kazandıracak ve pratik sağlayacak şekilde dizayn edildi. Ayrıca, programa katılan öğrencilere beceri kazandırmak için ödevler hazırlamaları, araştırma yapmaları ve sunum yapmaları isteniyor.

Detaylı planlanmış ve sağladığı kariyer olanaklarıyla Cyber Take-Off GRC programı, sadece bir eğitim değil. Gençleri iş hayatına hazırlamak üzere beceriler kazanmaya dönük süreci kapsıyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, THY çatısı altında Turkish Technology'de full-time ve part-time çalışma fırsatı yakalayacak.