Varis tedavisi kişiye özel olarak planlanmalı

Özel Muğla Yücelen Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. A. Gökhun Alpua varis hastalığı hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Varis durumunda genel olarak hastaların bacaklarda özellikle baldır bölgesinde ve akşam saatlerine doğru artan bir şişkinlik oluşması yönünde şikayetleri olduğunu belirten Opr. Dr. A. Gökhun Alpua, "Bu şişlik daha çok elimizle bastırdığımız zaman içine göçmeyen bir ödem tarzı şişliktir. İleri seviyelerde olan hastalarda sıklıkla gece kramp şikayetleri oluşur. Çok sık olmamakla beraber hiçbir şikayeti olmayan hastalarımızda olabilmektedir" dedi.

KADINLARDA DAHA SIK

Varis hastalığının büyük oranda genetik zeminde gerçekleşen bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Opr. Dr. A. Gökhun Alpua, "Özellikle kadınlarda çok daha fazla karşımıza gelmektedir. Ayrıca hamilelik sürecinde de varis rahatsızlığı ortaya çıkabilmektedir. Uzun süre oturan veya ayakta duran kişilerde gözükebilmektedir" diye konuştu.

DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ

"Varis problemi olan kişilerin öncelikle mutlaka bir kalp damar cerrahi uzmanı tarafından fizik muayenesi yapılmalıdır" diyen Opr. Dr. A. Gökhun Alpua "Yüzeysel damar yapılarının muayenesi yapıldıktan sonra doppler ultrasonografi incelemesi yapılmalıdır. Varis tedavisi aslında hastalığın evresine göre tedavi edilmektedir. Başlangıç aşamasında olan durumlarda ön planda varis çorabı yani kompresyon tedavisi ile beraber medikal yani ilaç tedavisini önermekteyiz. Bunun yanında hastalara mutlaka ileri evre ya da başlangıç evresi olsun düzenli egzersiz yürüyüş önermekteyiz. Varis aynı zamanda cerrahi ya da kapalı yöntemlerle de müdahale edilmesi gerekebilen bir rahatsızlıktır" dedi.



2 CERRAHİ YÖNTEM

VARİS tedavisinin kişiye özel olarak planlaması gerektiğini söyleyen Opr. Dr. A. Gökhun Alpua, "Varis tedavisinde kapalı ve açık yöntemler olmak üzere 2 farklı cerrahi yöntem vardır. Hastalığın evresine, hastanın sosyal ihtiyaçlarına göre hekim tarafından en uygun tedavi planlanmalıdır. Ayrıca kılcal varislere yapılan yöntemler günübirlik poliklinik şartlarında ya da kliniklerde muayene odalarında çok rahat bir şekilde uygulanabildiği gibi genel itibari ile ağrısız konforlu işlemlerdir" şeklinde konuştu.