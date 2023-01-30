Meyve suyu alırken buna dikkat! O hastalıkları tetikliyor

Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, meyve sularının içindekiler kısmına bakılması gerektiğini belirterek, meyve suyu ifadesi sağlıklı bir içecek imajı verilmekte olduğunu söyledi. Oysa meyve suyu görünümünde olan ve ambalajları birbirine benzeyen dört grup hazır içecek ürün bulunmakta olduğunu aktaran Dr. Savaş, "Halk arasında bu dört grup içecek de meyve suyu olarak değerlendirilebilir. Bu dört grup ürünün içerikleri ve sağlığa muhtemel etkileri birbirinden tamamen farklıdır. Bu farkların çok iyi bilinerek hangi meyve suyunun tüketileceğinin tercih edilmesi gerekir. Ambalaj ve dış görünüş bakımından ilk bakışta birbirine çok benzeyen bu ürünler içerik olarak çok farklıdırlar dedi.