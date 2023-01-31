D vitamini eksikliği MS ihtimalini artırıyor

MULTİPL Skleroz (MS) hastalığının, dünyada yaklaşık 3 milyon, Türkiye'de ise 35 bin kişiyi etkilediğini belirten Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, dikkat edilmesi gereken altın kurallardan bahsetti.

ALKOLDEN UZAK DURMALISINIZ

BESLENME alışkanlıklarının ve D vitamini eksikliğinin MS'e yakalanma riskini artırdığını söyleyen Çakmak, "Hastalar aşırı stres ve beden yorgunluğu oluşturan aktiviteler ve işlerden kaçınmalı, düzenli ve sağlıklı beslenmelidir. Akdeniz tipi, sebze, meyve ve balıktan zengin, yağ oranı düşük beslenmenin önemine dikkat çeken Çakmak, "Alkol ve sigara gibi zararlı maddeler kullanılmamalıdır. Sigara hem hastalığa yatkınlığı artırmakta hem de MS hastalarında kinikte daha hızlı kötüleşmeye sebep olabilmektedir. Hastalar mümkün olduğunca çok hareket etmelidir. Ağır egzersizlerden kaçınılmalı; daha çok günlük açık havada, aşırı güneş ve sıcaktan korunarak yapılan yürüyüşlere yer verilmelidir. MS şikayetlerini artırabilecek olan hamam, sauna gibi sıcak ortamlar yerine ılık su tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.