Hurmanın faydaları saymakla bitmiyor

Birçok kişinin hekim tavsiyesi ile sağlıklı kalmak için tükettiği hurmanın faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğu belirtildi. Ramazan ayının simgelerinden biri olan hurmaya olan ilgi her geçen gün artıyor.

GÜN BOYU TOK TUTUYOR

İçerdiği potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum olmak üzere pek çok mineral ve vitamin dolayısıyla sağlıklı kalmak isteyenlerin yılın 12 ayı hurma tüketmeye başladığı belirtildi. Türkiye'de hurma tüketiminin her geçen yıl artarak devam ettiğini belirten sektör yetkilileri, "Hurma faydalarının yanı sıra, tok tutma özelliğiyle diyet yapandan, sporculara, emziren kadınlardan çocuklara kadar herkesten ilgi görmeye başladı.

100 GRAMINDA 277 KALORİ

Sağlık otoritelerinin açıklamalarına göre; 100 gram hurma ortalama 277 kalori içeriyor. 4 adet hurma, 1 porsiyon meyve ile eşdeğer olup ortalama 60 kaloriye eşdeğer. Bilinçli tüketildiğinde hurmanın faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazla. Bu nedenle genç nesil daha çok hurma tüketmeye başladı" dedi.

HÜCRELERİ YENİLİYOR

HURMA, içerdiği yüksek orandaki potasyum ve demir mineralleri de metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecinde destek oluyor. Bunun yanında antioksidan içeriği hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Bu sayede dokusu yenilenen cilt daha genç bir görünüme kavuşuyor. B vitamininden de zengin olan hurma, bu özelliğiyle cilt üzerinde oluşan tahriş ve yaraların hızla iyileşmesinde yararlı.

BİR NEVİ GENÇLİK İKSİRİ

GÜNDE iki adet tüketilen hurmanın kabızlık, sindirim problemi, zayıflık, iştahsızlık, kalp problemleri, mide bulantısı ve hatta kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu olabileceği unutulmamalı. En az 20 farklı aminoasit içeriği ile hücre yaşlanmasına karşı koruyucu olan hurma bir nevi gençlik iksiridir. A ve B gurubu vitaminleri nedeni ile hem sinir sistemine hem de görmeye de çok iyi gelir.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

CİLDİN ihtiyacı olan nemi de sağlayarak daha elastik bir yapıya sahip olmasına katkıda bulunduğu gibi A ve B vitamininden zengin olması ve içerdiği yüksek miktardaki magnezyum sayesinde hafızanın güçlenmesini destekler. Tansiyonu dengeleyen ve kalp ritmini düzenleyen yaşamsal minerallerden biri olan potasyumdan zengin olan hurma, hiç kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu besinler arasında yer alır.

DEPRESYONA İYİ GELİYOR

HER bir hurma ortalama 20 kalori içerir. Besleyici değeri yüksek olan hurma, kansere karşı doğal bir ilaçtır. Demir eksikliği olanlar tüketebilir. Doğum öncesi ve sonrasında anneler için faydalıdır. İçeriğindeki oksitosin hormonu benzeri bir madde ile doğumu kolaylaştırır, süt miktarını artırır. B6 vitaminlerinden ve magnezyum mineralinden zengin olması nedeniyle depresyona karşı da koruyucudur.