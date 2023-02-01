‘Hamilelikte az pişmiş et ve yumurtaya dikkat’

Anne adaylarının hamile olduklarını öğrenmeleriyle birlikte sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeleri için bazı alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Suat Dede, anne adayları için bitki çayları, kahve, alkol, yumurta ve et ürünlerinin zararlarını anlatarak uyarılarda bulundu.

BALIKTA CIVA ZEHİRLEYİCİ

Prof. Dr. Dede, "Örneğin cıva oldukça zehirli bir kimyasal. Yüksek miktarda cıva içeren balıklardan hamilelikte mutlaka uzak durulması gerekir. Denizlerdeki kirlenmeye paralel olarak kılıç balığı, orkinos, tuna gibi iri balıklarda yüksek miktarda cıva bulunuyor. Cıva sinir sistemini, bağışıklık sistemini ve böbrekleri olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bu tür iri balıkların etinin hamilelikte tüketilmemesi gerekir. Özellikle karaciğer başta olmak üzere anne adayları sakatat ve av hayvanı etlerini yememeli. Sakatat etlerinde yüksek miktarda bulunan A vitamini çok fazla alınırsa düşük veya bebekte sakatlıklara neden olabilir" ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı ilerleyen gebeliklerde anne adaylarımız ve bebek için belirli yiyecek ve içeceklerin kesinlikle tüketilmemesi gerekir" diyen Prof. Dr. Dede, "Çiğ ya da az pişmiş et, yumurta ve balık kesinlikle tüketilmemelidir. Sahanda az pişmiş yumurta ne olabilir ki yerim gider ya da ben eti kanlı seviyorum biraz ateş yüzü görsün yeter. Bunlar günlük hayatta masum istekler gibi görünse de gebelikte tehlikelidir. Bu ürünlerin az pişmiş ya da çiğ olması durumunda salmonella isimli bakteri bulunabilir ve bu mikroorganizmaya bağlı olarak zehirlenmeler, hamilelik döneminde düşük ve erken doğum gibi sorunlar ortaya çıkabilir" diye konuştu.

BİTKİ ÇAYLARINA DİKKAT

Bitki çaylarının da bilinçli kullanılması gerektiğini söyleyen Dede sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin gebelik sürecinde anne adaylarının adaçayı, kuşburnu, rezene, biberiye, kekik, yonca, hibiscus (hatmi) ve civanperçemi bitki çaylarını tüketmesi güvenli değildir. Ya da adaçayı, hamileliğin özellikle ikinci ve üçüncü üç aylık dönemlerinde, kan basıncını artırıcı etkisiyle, yüksek tansiyona eğilimi olan gebelerde plasentanın erken ayrılmasına neden olabilir. Bu nedenle de doktora danışılmadan tüketilmemesi gerekiyor."

İKİ FİNCAN TÜRK KAHVESİ

Anne adaylarının hamilelikte siyah çay, yeşilçay, zencefil, limon otu, nane çayı gibi çayları güvenle tüketebileceğini söyleyen Prof. Dr. Dede, "Alkol kullanan anne adaylarının bebeklerinde yüz deformiteleri ve kalp anormallikleri gelişebilir. Alkol kullanan anne adayları daha sık düşük yapıyor ve ölü doğum riskiyle karşı karşıya kalıyor. Hamilelikte alınan kafein miktarının 200 miligramın altında olması önerilir. Bu da yaklaşık 1 fincan filtre kahve, 2 fincan Türk kahvesi veya espresso ve 2-3 bardak siyah veya yeşil çaya eşittir. Yüksek kafein miktarlarına bağlı olarak düşük olasılığı artar. Düşük doğum ağırlığı veya doğumda güçlük olasılığı yükselir."