‘Obezite küçümsenecek bir rahatsızlık değildir’

Diyetisyen Abdullah İncioğlu, obezite hastalığı ve obeziteden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgiler aktardı. İncioğlu, "Obezite küçümsenecek bir hastalık hali değildir" dedi. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hazır gıdaların tüketimi, erken yaşta edinilen zararlı alışkanlıklar, hareketsizlik gibi birçok nedenle ortaya çıkan obezitenin sebep olduğu sağlık problemleri saymakla bitmezken günümüzde dünya üzerinde yüz binlerce çocuk obezite ve obezitenin yol açtığı rahatsızlıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Obezitenin gelişiminde önemli rol oynayan etmenlerin başında, dengesiz beslenme ve hareketsizlik geliyor.

HORMONLARI BOZUYOR

Çocukluk döneminde vücuda alınan yağ miktarının gençlik döneminde gelişimi olumsuz etkilediğini vurgulayan Diyetisyen Abdullah İncioğlu, "Obezite insan vücudundaki yağ miktarının anormal derecede artmasıdır. Yağ miktarının vücuttaki anormal artışı çocuklarda büyüme ve zihinsel gelişimi olumsuz etkileyebilir. Bu durum gençlik döneminde de devam etmekle beraber hormonal yapıyı dengesizleştirdiği için cinsel gelişimi de olumsuz etkiler" dedi.