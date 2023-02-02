Her derde deva! İşte dünyanın en sağlıklı meyveleri

TÜKETMEDEN ÖNCE

Meyveler de ne kadar olsalar da belirli rahatsızlıklarda ve bazı ilaçların düzenli kullanımında tüketilmeleri önerilmez ya da belirli bir seviyenin altında tüketilmesi gerekir. Bu nedenle beslenmenizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce bir uzmana danışmanız büyük önem taşımaktadır.