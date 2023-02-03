Soğuk hava cildimizi de etkiliyor

Cildimizin en fazla soğuk havalardan olumsuz yönde etkilendiğine dikkat çeken uzmanlar, "Soğuk havalarda iyi bir bakım yapılmazsa cilt kurur, matlaşır ve donuk bir görünüme sahip olur" uyarısında bulunuyor.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Celal Alioğlu kışın da aynada cildini pırıl pırıp görmek isteyenlere şunları öneriyor: ■ Sebze, meyve ve balığı sofranızdan eksik etmeyin. Böylece kolajen yapımını destekleyip, kırışıklıkları azaltabilir cildinizi zararlı dış etkenlere karşı korumuş olursunuz. ■ Su tüketimine özen gösterin. Su, cildin nemini korur. Su tüketimi sayesinde cilt toksinlerden kurtulur. Toksinler atılamazsa ciltte mat görünüm, kuruluk, kırışıklarda fazlalaşma meydana gelir. ■ Dudaklarınızı nemlendirin. Dudaklar kurumaya çok yatkındır çünkü yağ üretmezler. Islatmayın ve nemlendirici ürünler sürün. ■ Güneşten yayılan UVA ışınları tüm sene boyunca aynı oranda güçlü yansırlar. Bu nedenle kış aylarında da cilt tipinize uygun güneş koruyucu krem kullanmalısınız.