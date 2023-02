İçtiğiniz bitki çayı düşük sebebi olabilir

9 aylık hamilelik sürecinde anne adaylarının kafasını en çok karıştıran sorular, yenmesi gerekenler ve kesinlikle yenilip içilmemesi gerekenler hakkında oluyor. Anne adaylarının hamile olduklarını öğrenmeleri ile birlikte sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeleri ve bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşmaları için bazı yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Suat Dede, anne adayları için bitki çaylarından kahveye, alkolden yumurtaya ve et ürünlerine kadar pek çok ürünün zararlarını anlattı.



İRİ BALIK SAKINCALI

"Sağlıklı ilerleyen gebeliklerde anne adaylarımız ve bebek için belirli yiyecek ve içeceklerin kesinlikle tüketilmemesi gerekir" diyen Prof. Dr. Faruk Suat Dede, "Örneğin cıva oldukça zehirli bir kimyasal element. Yüksek miktarda cıva içeren balıklardan hamilelik süresince anne adaylarının mutlaka uzak durması gerekir. Denizlerdeki kirlenmeye paralel olarak köpek balığı, kılıç balığı, orkinos, tuna gibi iri balıklarda yüksek miktarda cıva bulunuyor. Cıva sinir sistemini, bağışıklık sistemini ve böbrekleri olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bu tür iri balıkların etinin hamilelik döneminde tüketilmemesi gerekir. Özellikle karaciğer başta olmak üzere anne adayları sakatat ve av hayvanı etlerini yememeli. Sakatat etlerinde yüksek miktarda bulunan A vitamini çok fazla alınırsa düşük veya bebekte sakatlıklara neden olabilir" ifadelerini kullandı.



ET İYİ PİŞİRİLMELİ

"Bazen masum gibi görünen, uzmanlara sorma gereği duyulmayan ama aslında anneye ya da bebeğe zararlı olabilecek durumlar var" diyen Prof. Dr. Dede, "Öncelikle çiğ ya da az pişmiş et, yumurta ve balık kesinlikle tüketilmemelidir. Sahanda az pişmiş yumurta ne olabilir ki yerim gider ya da ben eti kanlı seviyorum biraz ateş yüzü görsün yeter. Bunlar günlük hayatta masum istekler gibi görünse de gebelikte tehlikelidir. Bu ürünlerin az pişmiş ya da çiğ olması durumunda salmonella isimli bakteri bulunabilir ve bu mikroorganizmaya bağlı olarak zehirlenmeler, hamilelik döneminde düşük ve erken doğum gibi sorunlar ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.



KAFEİNİN FAZLASI DOĞUM AĞIRLIĞINI DÜŞÜRÜYOR

Hamilelikte alınan kafein miktarının 200 miligramın altında olması önerilir. Bu da yaklaşık 1 fincan filtre kahve, 2 fincan Türk kahvesi veya espresso ve 2-3 bardak siyah veya yeşil çaya eşittir. Yüksek kafein miktarlarına bağlı olarak düşük olasılığı artar. Düşük doğum ağırlığı veya doğumda güçlük olasılığı yükselir.

MASUM DEĞİLLER

"BİR diğer masum gibi görünen ise bitki çaylarıdır. Özellikle kış aylarında ilaç ya da vitamin kullanamayan ama hasta olan anne adayları bitki çaylarına yöneliyor" diyen Prof. Dr. Faruk Suat Dede, "Örneğin gebelik sürecinde anne adaylarının adaçayı, kuşburnu, rezene, biberiye, kekik, yonca, hibiscus (hatmi) ve civanperçemi bitki çaylarını tüketmesi güvenli değildir. Ya da adaçayı, hamileliğin özellikle ikinci ve üçüncü üç aylık dönemlerinde, kan basıncını artırıcı etkisiyle, yüksek tansiyona eğilimi olan gebelerde plasentanın erken ayrılmasına neden olabilir. Bu nedenle de doktora danışılmadan tüketilmemesi gerekiyor. Anne adaylarımız hamilelik dönemlerinde siyah çay, yeşil çay, zencefil, limon otu, nane çayı gibi çayları güvenle tüketebilirler" dedi.