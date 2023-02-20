Korkularınız varsa bunu sevdiklerinizle paylaşın

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, depremin insanlarda oluşturduğu psikolojiyi atlatmanın en iyi yolunun sosyalleşmek olduğunu söyleyerek, "Deprem konusunda korkularınız varsa bunu lütfen sevdiklerinizle paylaşın" dedi. Vatandaşların depremden sonra 1 aylık süreç içerisinde korkularının ve kaygılarının azalmadığını fark ettiklerinde bir uzman tarafından psikolojik destek almaları gerektiğini ifade eden Hamurcu, "İnsanlarda çok yoğun bir kaygı olduğunu görmektesinizdir. Yani depremin bizzat yaşamamış, deprem bölgesinde olmayan, depremi hafif bir sarsıntıyla yaşamış çoğu insanın bile hala kaygı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu çok normal. Çünkü bu bizim ikincil travma dediğimiz bir durum" diye konuştu.



UYKU PROBLEMLERİ GÖRÜLÜR

Uyku problemlerinin de bu dönemde çok görüldüğüne işaret eden Hamurcu, "Ya çok fazla uyumak isteyerek, bu konudan uzaklaşmak isteyebiliriz ya da hiç uyumak istemeyebiliriz. Çünkü uyursak kontrol sağlayamayacağımızı düşünebiliriz. Bu tip davranışlar bizim bireysel olarak daha önceden yaşadığımız olaylara bağlı olarak farklı davranışlar gösterebilir. Bunların hepsi çok normaldir. Çünkü bunlar anormal bir döneme verdiğimiz normal tepkilerdir" dedi.



KENDİNİZİ SUÇLAMAYIN

Bu dönemde sosyalleşmenin çok önemli olduğunu dile getiren Hamurcu, "Bu dönemde çok yoğun bir suçluluk duyuyor olabilirsiniz. ' Rutinlerimize dönmek' kelimesine çok sık şahit olmuşsunuzdur. Normal hayatımızda yaptığımız şeyleri şu anda yapıyor olmak size biraz lüks geliyor olabilir. Bu süreç uzun bir süreç ve biz depremzedelere gerçekten destek olmak istiyorsak, bizim öncelikle kendimize destek olmamız gerekiyor. Psikolojik olarak öncelikle kendimize öz bakım veriyor olmamız daha sonra da başkalarına daha yararlı olmamız gerekiyor. Bunu oksijen maskesini öncelikle kendimize takmamız gibi düşünebilirsiniz. Eğer biz kendimize iyi bakarsak, birbirimize daha iyi bakarız. O yüzden lütfen böyle dönemlerde kendinizi hiçbir şey için suçlamayın" ifadelerini kullandı.

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