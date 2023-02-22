Bağışıklık ve sinir sistemleri iyi beslenme ile güçlenecek

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. 40 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği depremlerden sonra, depremzedelere gıdadan hijyen malzemesine, çadırdan ısıtıcıya kadar pek çok insani yardım malzemesi gönderildi. Diyetisyen Derya Zünbülcan depremzedelerin beslenmesine ilişkin bilgi verdi.

Zünbülcan, "Depremin ilk günlerinde yemek pişirme imkanı olmadığı için konserve ürünlerine ağırlık verilmişti. Şimdi ise depremzedeler, kendi yemeklerini yapmaya başladı. Özellikle köylerde yaşayanlar, kendi yemeklerini yapıyor. Bu nedenle yardım yapacaksak kuru bakliyat, un ve yağ gibi ürünlerin gönderilmesi daha faydalı olur" diye konuştu.

SON KULLANMA TARİHİ

GIDA yardımında son kullanma tarihine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Zünbülcan, "Gıda yardımı gönderirken kolilerin içine temizlik malzemesi ve benzeri eşyalar konmamalı. Bir konserve şişmiş veya içine çökmüşse gönderilmemeli. Ürünler ulaştığında hemen dağıtılamayabiliyor. İsrafı önlemek adına da bu konuya dikkat edilmeli. Tabii ki bölgeye ulaşan ürünlerin dağıtıcılarca kontrol edilmesi de şart. Bir koli yapıyorsanız, içinde sadece tek ürün olsun. Makarna bir koliye, un bir koliye gibi. Bölgedeki dağıtımın da kolaylaşması için de etkili bir yöntem olur. Gıda istifleme kurallarına uymak gerekiyor. Bölgede hava soğuk. İmkanlar dahilinde alta branda konulup, üstüne ürünler istif edilebiliyor. Branda da olsa pirinç gibi ürünler bu şekilde yere koyulduğunda nemlenip, küflenebiliyor. Bu da sağlık sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.

DİYABET VE ÇÖLYAK

BÖLGEDEKİ özel ihtiyacı olan kişilerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler gönderilmesinin önemine dikkat çeken Zünbülcan, "Örneğin diyabeti olan kişiler için diyabetik ürünler ya da çölyak, gluten hassasiyeti gibi sorunlar nedeniyle gluten tüketemeyen kişiler için glutensiz ürünler de yine göndermeye dikkat etmemiz gereken ürünler arasında olmalı. Çölyak veya diyabet hastalarının ihtiyaçları dahilinde beslenmesi sağlanmalı" dedi.

NİDA ALADAĞ