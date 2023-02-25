Beyin sağlığınızı besinlerle koruyun

DOĞRU ve dengeli beslenmenin sağlık üzerinde çok olumlu etkileri var. Sağlıklı bir beyne sahip olmak için bazı besinlerin tüketilmesi önemli. Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Bozkurt konu hakkında bilgiler verdi. İşte beyin sağlığımızı korumada bize yardımcı olabilecek besinler:



■ OMEGA-3

OMEGA-3 beyin fonksiyonları için önemli bir besin kaynağıdır. Nitekim beynin kuru ağırlığının çoğunluğunu omega yağ asitleri oluşturur. Davranış ve bilişsel olaylarda etki sağlar. Somon, turna, uskumru, hamsi, sardalye, ringa balığı, ceviz, keten tohumu, fındık, avokado ve soyada bulunur.



■ B VİTAMİNİ

B vitamini yoğurt (doğal), et, balık, kuru baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerde mevcuttur. Bu besinleri ölçülü olarak tüketmek beyin sağlığına katkıda bulunur. B vitamini eksikliği beyin ve sinir sisteminde bazı hasarların oluşmasına neden olabilir. B vitamini aynı zamanda sinir iyileşmesinde de görev alır. Şeker hastalığına bağlı nöropatik ağrıları tedavi etmekte faydalı etkisi mevcuttur.



BELLEĞİ ARTIRIYOR

Antioksidan açısından oldukça zengin olan bu besin damar ve beyin sağlığı açısından çok önem taşımaktadır. Beyin gücünü ve belleği arttırır. Ayrıca yüksek oranda C vitamini ve potasyum içerir.



ZİNDE TUTUYOR

İçeriğinde beyindeki hafıza bölümü için lazım olan A, D, B12 ve diğer B grubu vitaminlerini barındırır. Vücudun uyanık kalmasını sağlayan yumurta, beyinden sinyal alıp, gönderme için gerekli ve önemli bir aminoasit olan tirozini içerir.

YAŞAM KAYNAĞI SU

Vücudun büyük oranı sudur. Susuzluk beyinde kortizol adı verilen bir hormon salgılamasına yol açar. Bu hormonda meydana gelen artış beynin bilgi depolama bölümünün küçülmesine ayrıca hafıza gücünün azalmasına sebep olur. Kortizol adrenalin üretiminde de artmaya neden olarak beyin fonksiyonunu olumsuz etkiler ve hafıza problemlerine yol açabilir.

YABAN MERSİNİ UNUTKANLIĞA İYİ GELİR

YÜKSEK miktarda antioksidan içeren yaban mersini beynin daha uzun zaman sağlıklı kalmasına katkıda bulunur. Strese karşı koruyucu olan yaban mersini, hafızayı geliştirir ve unutkanlığa iyi gelir.



HAFIZA SORUNLARINDA ETKİLİ

YÜKSEK antioksidan içeren soğan, probiyotik özelliğiyle ile bağışık sisteminin güçlendirilmesinde yararlıdır. Ayrıca hafızayı güçlendirir, Alzheimer ve demans gibi algı ve hafıza problemlerine karşı koruyucudur.