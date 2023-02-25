Çınar Medikal’in yeni lojistik üssü hizmette

Çınar Medikal, 2020 yılı Aralık ayından itibaren, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında Cemaleddin Saraç, Cem Yılmaz ve Mustafa Arıcan ortaklığında hizmet vermeye devam ediyor. Kurulduğu günlerde, İzmir genelinde perakende medikal ve sağlık ürünleri satışı ile faaliyet gösteren Çınar Medikal, 2021 yılı ortasında İstanbul, Ankara ve Antalya'da hizmet ağını geliştirmeye başladı. YURTDIŞINA AÇILDI

Çınar Medikal Genel Müdürü Mustafa Arıcan, "Çınar Medikal olarak biz yönümüzü gelişmiş ülkelere çevirdik. Kısa bir süre sonra, kendi ürettiğimiz medikal sağlık ürünlerini başta Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda olmak üzere, tüm Avrupa ülkelerine yeni yılda ihracata başladık. Ayrıca Afrika bölgesinde de farklı hastane ve sağlık gruplarına da medikal ürün ihraç etmeye başladık. Bu aşamada ise, güçlü iş ağımızla medikal sektöründe yenilikçi bir süreç de yaratıyoruz" diye konuştu.



EVDE SAĞLIK HİZMETİ

İş ağlarında görev yapan hemşire, acil tıp teknisyeni ve hekimlere ihtiyacı olan hastalara evde sağlık hizmeti verdiklerini de belirten kurucu ortağı ve Medikal Direktörü Ecz. Cemaleddin Saraç, "Evde sağlık hizmeti, yara bakımı, hasta takibi gibi hizmetlerimiz de bulunmaktadır" dedi.



İLGİ ÇOK BÜYÜK OLDU

Kısa süre önce kurulmamıza rağmen büyük bir ilgi ile karşılaştık. Bu ilgiye layık olabilmek adına her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Yaşlı, hasta ve palyatif bakım çok önemli kavramlar. Evde biz bu hizmetleri vererek hem hastalarımızın daha konforlu yaşamalarına katkı sağlıyor, hem de ailelerinin içlerini biraz daha rahatlatmış oluyoruz. Hasta yatağı kiralama hizmeti ile de hastalarımız daha konforlu bir şekilde tedavilerine devam ediyorlar" dedi.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

ÇINAR Medikal'in kurucu ortağı Cem Yılmaz, "Solunum cihazı, uyku cihazı, hasta yatağı, ortopedik ürünler, özel segmentif medikal ürünler dahil olmak üzere 6 binin üzerinde medikal ürün yelpazemizle ön lojistiğimizi güçlendirdik. Böylece hem Türkiye'nin pek çok bölgesine hem de gelişmiş ülkelere çok daha hızlı bir şekilde ürünlerimizi ulaştırıyoruz" dedi.